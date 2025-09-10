الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي



أكد الوفد الدائم للكويت لدى تضامن دول مجلس التعاون لدول العربية مع قطر، ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها في أي إجراء تتخذه ردًا على الهجوم الذي استهدف الدوحة أمس.كما بعث الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة رسالة باسم دول مجلس التعاون الخليجي إلى ورئيس ، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية تضم عددًا من أعضاء المكتب السياسي لحركة " " في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما نقلت وكالة " ".

وجاء في بيان البعثة : "بالإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي يوم الثلاثاء 9 أيلول الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، تدين دول مجلس التعاون بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان هذه العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات على أراضي دولة قطر الشقيقة".





وأعربت في البيان باسم دول مجلس التعاون عن "تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة وتقف معها صفا واحدا مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر الذي يحتم على النهوض فورا والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعها عن ممارساتها التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة".