عربي-دولي
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
Lebanon 24
10-09-2025
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الوفد الدائم للكويت لدى
الأمم المتحدة
تضامن دول مجلس التعاون لدول
الخليج
العربية مع قطر، ووقوفها صفًا واحدًا إلى جانبها في أي إجراء تتخذه ردًا على الهجوم
الإسرائيلي
الذي استهدف الدوحة أمس.
كما بعث الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة رسالة باسم دول مجلس التعاون الخليجي إلى
الأمين العام للأمم المتحدة
ورئيس
مجلس الأمن
، وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على مقرات سكنية تضم عددًا من أعضاء المكتب السياسي لحركة "
حماس
" في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما نقلت وكالة "
روسيا اليوم
".
وجاء في بيان البعثة
الكويتية
: "بالإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي يوم الثلاثاء 9 أيلول الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، تدين دول مجلس التعاون بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان هذه العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات
الاحتلال
الإسرائيلية
على أراضي دولة قطر الشقيقة".
وأعربت في البيان باسم دول مجلس التعاون عن "تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة وتقف معها صفا واحدا مع أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر الذي يحتم على
المجتمع الدولي
النهوض فورا والقيام بواجباته لمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية على جرائمها الوحشية والخطيرة وردعها عن ممارساتها التي باتت تزعزع الاستقرار والأمن في المنطقة".
