بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر

وجهت رسالة شكر وتقدير للحكومة ، حيث احتضنت القاهرة لقاء بين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، توسطت فيه مصر ليتوج بتوقيع اتفاق مساء الثلاثاء.ونشر عباس عراقجي منشورا على حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "تعرب الجمهورية الإسلامية عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة مصر العربية، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية".وأضاف أن "إطار التعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية – الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتجنّب الإجراءات غير القانونية والاستفزازية، وبالاستجابة المتبادلة لحسن نوايا إيران – أصبح ممكنا بفضل مساعي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي".وأكد عراقجي، أن "الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر".