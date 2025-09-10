26
عربي-دولي
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
Lebanon 24
10-09-2025
|
01:31
A-
A+
وجهت
إيران
رسالة شكر وتقدير للحكومة
المصرية
، حيث احتضنت القاهرة لقاء بين
طهران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية، توسطت فيه مصر ليتوج بتوقيع اتفاق مساء الثلاثاء.
ونشر
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي منشورا على حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "تعرب الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
عن بالغ شكرها وتقديرها لحكومة
جمهورية
مصر العربية، لدورها البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية".
وأضاف أن "إطار التعاون بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية – الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتجنّب الإجراءات غير القانونية والاستفزازية، وبالاستجابة المتبادلة لحسن نوايا إيران – أصبح ممكنا بفضل مساعي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأكد عراقجي، أن "الشعب الإيراني صديق لجميع الدول التي تُفضل طريق السلام على دروب الصراع والتوتر".
