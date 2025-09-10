Advertisement

عربي-دولي

كاتس: يد إسرائيل الطويلة ستعمل ضد أعدائها في كل مكان

Lebanon 24
10-09-2025 | 03:25
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقًا على استهداف قادة حماس في الدوحة، أن "إسرائيل ستعمل ضد أعدائها في كل مكان وكل من شارك في هجوم 7 تشرين الاول سيحاسب".
 وقال كاتس في تصريحات صحافية اليوم، إن "إسرائيل ستتحرك ضد أعدائها في كل مكان، ولا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه".


وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي تعليقا على عملية "ذروة النار" التي شنتها المقاتلات الإسرائيلية ضد مسؤولي حماس في الدوحة، قائلا: "سياسة إسرائيل الأمنية واضحة – يد إسرائيل الطويلة ستعمل ضد أعدائها في كل مكان. لا يوجد مكان يختبئون فيه. أي شخص كان شريكا في مذبحة 7 تشرين الاول سيحاسب بالكامل".



وأضاف كاتس في معرض حديثه عن سير العمليات العسكرية في مدينة غزة: "إذا لم يقبل قتلة ومغتصبو حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاحهم، فسيتم تدميرهم وتدمير غزة".
