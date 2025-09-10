حاكم بيلغورود: القوات الأوكرانية قصفت مبنى الحكومة

Advertisement

أفاد حاكم بيلغورود غلادكوف بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى المدينة.وكتب غلادكوف في قناته على "تيليغرام": "بيلغورود تتعرض لضربات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة . مبدئيا، لم نسجل أي إصابات. مبنى حكومة مقاطعة بيلغورود تعرض مرة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة. ونتيجة للانفجار، تضررت الواجهة والزجاج".