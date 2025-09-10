Advertisement

حاكم بيلغورود: القوات الأوكرانية قصفت مبنى الحكومة

10-09-2025 | 04:33
أفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى حكومة مقاطعة المدينة.
وكتب غلادكوف في قناته على "تيليغرام": "بيلغورود تتعرض لضربات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. مبدئيا، لم نسجل أي إصابات. مبنى حكومة مقاطعة بيلغورود تعرض مرة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة. ونتيجة للانفجار، تضررت الواجهة والزجاج".
