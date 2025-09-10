28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حاكم بيلغورود: القوات الأوكرانية قصفت مبنى الحكومة
Lebanon 24
10-09-2025
|
04:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد حاكم بيلغورود
فياتشيسلاف
غلادكوف بأن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى
حكومة مقاطعة
المدينة.
Advertisement
وكتب غلادكوف في قناته على "تيليغرام": "بيلغورود تتعرض لضربات الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة
الأوكرانية
. مبدئيا، لم نسجل أي إصابات. مبنى حكومة مقاطعة بيلغورود تعرض مرة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة. ونتيجة للانفجار، تضررت الواجهة والزجاج".
مواضيع ذات صلة
تاس عن حاكم بيلغورود: إصابة شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منزلا في المقاطعة
Lebanon 24
تاس عن حاكم بيلغورود: إصابة شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف منزلا في المقاطعة
10/09/2025 14:09:59
10/09/2025 14:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا قصفت أهدافا للجيش الأوكراني في محور جنوب دونيتسك
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا قصفت أهدافا للجيش الأوكراني في محور جنوب دونيتسك
10/09/2025 14:09:59
10/09/2025 14:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 37 آخرين في هجمات للقوات الروسية على 16 قرية في المقاطعة
Lebanon 24
حاكم مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 37 آخرين في هجمات للقوات الروسية على 16 قرية في المقاطعة
10/09/2025 14:09:59
10/09/2025 14:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية يؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
Lebanon 24
حاكم مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية يؤكد مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة
10/09/2025 14:09:59
10/09/2025 14:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ياتشيسلاف غلادكوف
حكومة مقاطعة
مقاطعة بيل
فياتشيسلاف
فيات
تيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأردن تستنكر الاعتداء على قطر: نقف إلى جانبها في الحفاظ على أمنها
Lebanon 24
الأردن تستنكر الاعتداء على قطر: نقف إلى جانبها في الحفاظ على أمنها
06:58 | 2025-09-10
10/09/2025 06:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في فرنسا.. احتجاجات وحملة توقيفات واسعة
Lebanon 24
في فرنسا.. احتجاجات وحملة توقيفات واسعة
06:53 | 2025-09-10
10/09/2025 06:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير عالميّ.. مفاجأة جديدة عن "الطاقة النووية"
Lebanon 24
آخر تقرير عالميّ.. مفاجأة جديدة عن "الطاقة النووية"
06:45 | 2025-09-10
10/09/2025 06:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لانتمائه إلى "داعش".. هذا ما قررته ألمانيا بشأن "سوري"
Lebanon 24
لانتمائه إلى "داعش".. هذا ما قررته ألمانيا بشأن "سوري"
06:38 | 2025-09-10
10/09/2025 06:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: المفاوضات مع الوكالة تمت بموافقة مجلس الأمن القومي
Lebanon 24
إيران: المفاوضات مع الوكالة تمت بموافقة مجلس الأمن القومي
06:35 | 2025-09-10
10/09/2025 06:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
13:29 | 2025-09-09
09/09/2025 01:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
10:30 | 2025-09-09
09/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:58 | 2025-09-10
الأردن تستنكر الاعتداء على قطر: نقف إلى جانبها في الحفاظ على أمنها
06:53 | 2025-09-10
في فرنسا.. احتجاجات وحملة توقيفات واسعة
06:45 | 2025-09-10
آخر تقرير عالميّ.. مفاجأة جديدة عن "الطاقة النووية"
06:38 | 2025-09-10
لانتمائه إلى "داعش".. هذا ما قررته ألمانيا بشأن "سوري"
06:35 | 2025-09-10
إيران: المفاوضات مع الوكالة تمت بموافقة مجلس الأمن القومي
06:15 | 2025-09-10
غانتس: الحرب في غزة تسير ببطء لكن علينا المضي حتى النهاية
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 14:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 14:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 14:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24