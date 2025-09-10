Advertisement

عربي-دولي

بعد اختراق المسيّرات الروسية أجواء بولندا.. هكذا علّق الناتو

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1415064-638931015240655630.webp
Doc-P-1415064-638931015240655630.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء أن دفاعاته الجوية ساهمت في التصدي للمسيّرات التي انتهكت المجال البولندي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا.
Advertisement

وقالت المتحدثة باسم الناتو أليسون هارت على منصة "إكس": "دخلت العديد من المسيّرات المجال الجوي البولندي خلال الليل وواجهتها الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية"، مشيرة إلى أن الأمين العام للحلف مارك روته "على تواصل مع القيادة البولندية، والناتو يتشاور مع بولندا بشكل وثيق".

وأكدت أن سفراء الحلف يعقدون صباح الأربعاء اجتماعا دوريا "وسيناقشون كيف ردّ الحلف على المسيّرات التي اخترقت أجواء بولندا خلال الليل".

من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن "انتهاك" روسيا للمجال الجوي البولندي يبدو "متعمدا"، وذلك بعد إعلان وارسو اعتراض مسيّرات روسية في أجوائها ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقالت على "إكس": "شهدنا الليلة الماضية في بولندا أخطر انتهاك للمجال الجوي الأوروبي من قبل روسيا منذ بداية الحرب، وتظهر المؤشرات أن هذا كان عملا متعمدا وليس حادثا".

بدوره، قال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك، اليوم الأربعاء، إنه تحدث إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد دخول أكثر من 12 طائرة بدون طيار المجال الجوي البولندي خلال الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأضاف توسك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد أبلغت الأمين العام للناتو بالوضع الراهن والإجراءات التي اتخذناها ضد الأجسام التي انتهكت مجالنا الجوي. ونحافظ على اتصال دائم".

وذكرت وزارة الدفاع في وارسو أن جميع الوزارات المسؤولة عن أمن البلاد ستشارك في اجتماع طارئ حول الوضع.(العربية)
مواضيع ذات صلة
بولندا تستدعي القائم بالأعمال الروسي على خلفية اختراق مسيّرات لمجالها الجوي
lebanon 24
10/09/2025 14:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بولندا تفتح المجال الجوي فوق مطار وارسو بعد إغلاقه بسبب مسيّرات روسية
lebanon 24
10/09/2025 14:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحليق مسيّرات روسية في أجواء بولندا.. زيلينسكي يُحذر: "سابقة خطرة" لأوروبا
lebanon 24
10/09/2025 14:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحلف الناتو: انتهاك روسيا لأجواء بولندا الليلة الماضية ليس حادثا معزولا وما حدث أظهر أننا قادرون على الدفاع عن أراضي الناتو وأجوائه
lebanon 24
10/09/2025 14:10:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

حلف شمال الأطلسي

الأمين العام

وزارة الدفاع

الأوكرانية

أوكرانيا

الأوروبي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:58 | 2025-09-10
06:53 | 2025-09-10
06:45 | 2025-09-10
06:38 | 2025-09-10
06:35 | 2025-09-10
06:15 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24