بعد اختراق المسيّرات الروسية أجواء بولندا.. هكذا علّق الناتو

في تطورات الحرب الروسية ـ ، أعلن اليوم الأربعاء أن دفاعاته الجوية ساهمت في التصدي للمسيّرات التي انتهكت المجال البولندي أثناء هجوم روسي على .وقالت المتحدثة باسم أليسون هارت على منصة "إكس": "دخلت العديد من المسيّرات المجال الجوي البولندي خلال الليل وواجهتها الدفاعات الجوية البولندية والأطلسية"، مشيرة إلى أن للحلف مارك روته "على تواصل مع القيادة البولندية، والناتو يتشاور مع بولندا بشكل وثيق".وأكدت أن سفراء الحلف يعقدون صباح الأربعاء اجتماعا دوريا "وسيناقشون كيف ردّ الحلف على المسيّرات التي اخترقت أجواء بولندا خلال الليل".من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في كايا كالاس إن "انتهاك" للمجال الجوي البولندي يبدو "متعمدا"، وذلك بعد إعلان وارسو اعتراض مسيّرات روسية في أجوائها ليل الثلاثاء الأربعاء.وقالت على "إكس": "شهدنا الليلة الماضية في بولندا أخطر انتهاك للمجال الجوي من قبل روسيا منذ بداية الحرب، وتظهر المؤشرات أن هذا كان عملا متعمدا وليس حادثا".بدوره، قال رئيس وزراء بولندا توسك، اليوم الأربعاء، إنه تحدث إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد دخول أكثر من 12 طائرة بدون طيار المجال الجوي البولندي خلال الهجمات الروسية على أوكرانيا.وأضاف توسك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد أبلغت الأمين العام للناتو بالوضع الراهن والإجراءات التي اتخذناها ضد الأجسام التي انتهكت مجالنا الجوي. ونحافظ على اتصال دائم".وذكرت في وارسو أن جميع الوزارات المسؤولة عن أمن البلاد ستشارك في اجتماع طارئ حول الوضع.(العربية)