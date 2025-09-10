Advertisement

عربي-دولي

أوروبا تقترح عقوبات على وزراء إسرائيليين... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:54
Doc-P-1415071-638931023341625785.jpg
Doc-P-1415071-638931023341625785.jpg photos 0
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن المفوضية تعتزم اقتراح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وُصِفوا بـ"المتطرفين"، إضافة إلى تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يشمل الجوانب التجارية.
وأضافت بكلمة أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن "المفوضية ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة".


واعتبرت أن "مجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب".


وصرحت فون دير لايين: "ما يحدث في غزة هز ضمير العالم. أشخاص يقتلون وهم يتسولون الحصول على طعام. أمهات يحملن أطفالا أموات. هذه الصور كارثية. من أجل الأطفال، من أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا".
