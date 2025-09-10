28
عربي-دولي
غانتس: الحرب في غزة تسير ببطء لكن علينا المضي حتى النهاية
Lebanon 24
10-09-2025
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال زعيم حزب أبيض أزرق
الإسرائيلي
بيني غانتس
إن "الحرب في غزة تسير ببطء شديد لكن يجب المضي حتى النهاية".
وأشار غانتس الى أن "يجب البدء الآن بإيجاد نظام بديل لحماس في غزة وهذا لن يستغرق أياما ولا شهرين".
وتابع: إذا تم التوصل لصفقة تبادل فعلينا الاستعداد لحماية أنفسنا حتى بعد الاتفاق.
وأكد غانتس أن "الحظر أو إبطاء تزويد
إسرائيل
بالسلاح يجب ألا يحدث لأن أعداءنا سيستغلون ذلك".
أضاف: لا توجد دولة مثل إسرائيل تمثل المصالح
الأمريكية
في
الشرق الأوسط
ومن مصلحة
واشنطن
الحفاظ على علاقاتنا. (الجزيرة)
لي بين
تابع
