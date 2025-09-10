غانتس: الحرب في غزة تسير ببطء لكن علينا المضي حتى النهاية

Advertisement

قال زعيم حزب أبيض أزرق إن "الحرب في غزة تسير ببطء شديد لكن يجب المضي حتى النهاية".وأشار غانتس الى أن "يجب البدء الآن بإيجاد نظام بديل لحماس في غزة وهذا لن يستغرق أياما ولا شهرين".وتابع: إذا تم التوصل لصفقة تبادل فعلينا الاستعداد لحماية أنفسنا حتى بعد الاتفاق.وأكد غانتس أن "الحظر أو إبطاء تزويد بالسلاح يجب ألا يحدث لأن أعداءنا سيستغلون ذلك".أضاف: لا توجد دولة مثل إسرائيل تمثل المصالح في ومن مصلحة الحفاظ على علاقاتنا. (الجزيرة)