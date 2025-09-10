28
في فرنسا.. احتجاجات وحملة توقيفات واسعة
Lebanon 24
10-09-2025
|
06:53
A-
A+
أعلن
وزير الداخلية
الفرنسي برونو روتايو، الأربعاء، عن اعتقال حوالي 200 شخص في المراحل الأولى من يوم الاحتجاجات على مستوى البلاد والتي جاءت تحت شعار "لنغلق كل شيء".
وذكر روتايو أنه تمَّ نشر 80 ألفاً من
قوات الأمن
في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 6000 في
باريس
.
ويخطط المتظاهرون الغاضبون من سياسات السلطة، لتعطيل الأنشطة عبر البلاد. وفي وقتٍ مبكر
من اليوم
الأربعاء، اشتبك متظاهرون مع الشرطة في
العاصمة الفرنسية
باريس حيث جرى إشعال النيران في حاويات القمامة.
وبعد يومين من إطاحة رئيس الوزراء
فرانسوا
بايرو في تصويت بالثقة وحل محله سيباستيان ليكورنو، الثلاثاء، استجاب الآلاف من المتظاهرين لدعوات عبر الإنترنت لعرقلة الأنشطة بالبلاد.
واكتسبت حركة "لنغلق كل شيء" زخماً عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
وفي محادثات الدردشة المشفرة في الصيف.
وتأتي دعواتها المتمثلة في تعطيل حركة المرور وتنظيم إضرابات ومظاهرات وغيرها من التصرفات الاحتجاجية في يوم شهد قيام
ماكرون
بتنصيب رئيس وزرائه الرابع خلال 12 شهراً.
ولدى الحركة التي نمت بشكل سريع بدون قيادة محددة واضحة، مجموعة واسعة من المطالب، حيث استهدف الكثيرون خطط الميزانية التقشفية المثيرة للجدل التي دافع عنها بايرو قبل عزله وكذلك شكاوى أوسع بشأن عدم المساواة.
(سكاي نيوز عربية)
