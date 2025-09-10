في فرنسا.. احتجاجات وحملة توقيفات واسعة

أعلن الفرنسي برونو روتايو، الأربعاء، عن اعتقال حوالي 200 شخص في المراحل الأولى من يوم الاحتجاجات على مستوى البلاد والتي جاءت تحت شعار "لنغلق كل شيء".

وذكر روتايو أنه تمَّ نشر 80 ألفاً من في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 6000 في .

ويخطط المتظاهرون الغاضبون من سياسات السلطة، لتعطيل الأنشطة عبر البلاد. وفي وقتٍ مبكر الأربعاء، اشتبك متظاهرون مع الشرطة في باريس حيث جرى إشعال النيران في حاويات القمامة.

وبعد يومين من إطاحة رئيس الوزراء بايرو في تصويت بالثقة وحل محله سيباستيان ليكورنو، الثلاثاء، استجاب الآلاف من المتظاهرين لدعوات عبر الإنترنت لعرقلة الأنشطة بالبلاد.





واكتسبت حركة "لنغلق كل شيء" زخماً عبر وفي محادثات الدردشة المشفرة في الصيف.





وتأتي دعواتها المتمثلة في تعطيل حركة المرور وتنظيم إضرابات ومظاهرات وغيرها من التصرفات الاحتجاجية في يوم شهد قيام بتنصيب رئيس وزرائه الرابع خلال 12 شهراً.