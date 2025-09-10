Advertisement

عربي-دولي

في فرنسا.. احتجاجات وحملة توقيفات واسعة

Lebanon 24
10-09-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1415131-638931094292856051.jfif
Doc-P-1415131-638931094292856051.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأربعاء، عن اعتقال حوالي 200 شخص في المراحل الأولى من يوم الاحتجاجات على مستوى البلاد والتي جاءت تحت شعار "لنغلق كل شيء".
Advertisement
وذكر روتايو أنه تمَّ نشر 80 ألفاً من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 6000 في باريس
ويخطط المتظاهرون الغاضبون من سياسات السلطة، لتعطيل الأنشطة عبر البلاد. وفي وقتٍ مبكر من اليوم الأربعاء، اشتبك متظاهرون مع الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس حيث جرى إشعال النيران في حاويات القمامة.
وبعد يومين من إطاحة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بالثقة وحل محله سيباستيان ليكورنو، الثلاثاء، استجاب الآلاف من المتظاهرين لدعوات عبر الإنترنت لعرقلة الأنشطة بالبلاد.


واكتسبت حركة "لنغلق كل شيء" زخماً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي محادثات الدردشة المشفرة في الصيف.


وتأتي دعواتها المتمثلة في تعطيل حركة المرور وتنظيم إضرابات ومظاهرات وغيرها من التصرفات الاحتجاجية في يوم شهد قيام ماكرون بتنصيب رئيس وزرائه الرابع خلال 12 شهراً.  


ولدى الحركة التي نمت بشكل سريع بدون قيادة محددة واضحة، مجموعة واسعة من المطالب، حيث استهدف الكثيرون خطط الميزانية التقشفية المثيرة للجدل التي دافع عنها بايرو قبل عزله وكذلك شكاوى أوسع بشأن عدم المساواة. (سكاي نيوز عربية)


مواضيع ذات صلة
حملة واسعة لإزالة التعديات في مدينة صور ضمن خطة وطنية
lebanon 24
10/09/2025 23:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى: نطلق اليوم حملة إنسانية واسعة لنصرة السويداء المنكوبة
lebanon 24
10/09/2025 23:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
lebanon 24
10/09/2025 23:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من مرسيدس.. عيب خطير في هذه السيارة وحملة استدعاء واسعة
lebanon 24
10/09/2025 23:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

العاصمة الفرنسية

وزير الداخلية

قوات الأمن

سكاي نيوز

الفرنسية

من اليوم

فرانسوا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:40 | 2025-09-10
15:17 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:48 | 2025-09-10
14:35 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24