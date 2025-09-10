الأردن تستنكر الاعتداء على قطر: نقف إلى جانبها في الحفاظ على أمنها

أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إدانة بلاده العدوان الغاشم على قطر، معتبراً أن ما حصل "يُمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويعكس منهجية حكومة نتانياهو المارقة في تعاملها مع المنطقة".

ونقلت قناة " " الأردنية عن الصفدي قوله، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكرواتي جوردن رادمان، بالعاصمة عمان اليوم، إن " يقف بالمطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها"، مؤكداً أن أمن قطر من أمن الأردن.





وأوضح الصفدي أنه "يجب على العالم أن يتحرك للجم النهج العدواني في المنطقة"، مضيفاً: "بتكليف من الملك عبد الله الثاني، تحدثت مع العديد من في المنطقة وخارجها، من أجل أن نبلور موقفاً موحداً يردع هذه العدوانية ، ويضغط من أجل موقف دولي فاعل يقول بشكل واضح إن هذه العدوانية مرفوضة وهذا العدوان على قطر تحديداً مرفوض".



وشدد الصفدي على أن الاستمرار في تدمير غزة وتقويض فرص السلام في المنطقة أمر مرفوض، وأضاف "سنستمر في العمل من أجل حشد دعم دولي وإقليمي، كي ننهي هذه الكارثة التي تمر بها المنطقة".





وتابع: "رسالتنا للعالم هي أن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث بالقانون الدولي، وآن الأوان للجم عدوانيتها".





وقال: "كل ما تقوم به يوضح بأنها تنتهج سياسة توسعية عدوانية تهدد أمن المنطقة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تتصرف بعدوانية غير مبررة في وتعتدي على أراضيها وتعبث بأمنها".