عربي-دولي

توتر جديد مع بولندا.. موسكو ترفض التعليق على حادث اختراق المسيّرات

Lebanon 24
10-09-2025 | 07:20
قال الكرملين: نفضل عدم التعليق على اختراق مسيرات أجواء بولندا لأن هذا الأمر يخص وزارة الدفاع.
وأشار الكرملين الى أن "الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي".
أضاف: لم نتلق أي طلب من القيادة البولندية للتواصل على خلفية حادث المسيرات.
تابع: لا علم لدى موسكو برفض أي عضو في تحالف الراغبين فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا. (الجزيرة)
