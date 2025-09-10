Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل شنت هجمات جوية على صنعاء

Lebanon 24
10-09-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1415205-638931206148079610.png
Doc-P-1415205-638931206148079610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام حوثية، اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات في صنعاء، وتحدثت عن شن إسرائيل لهجمات جوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلاح الجو الأوكراني: روسيا شنت هجمات بـ 450 مسيّرة وصاروخا خلال الليل
lebanon 24
10/09/2025 23:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: سنستخدم جيل متطور من الصواريخ إذا شنت إسرائيل هجمات جديدة
lebanon 24
10/09/2025 23:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة دفاع كمبوديا: تايلاند انتهكت الاتفاقيات بشن هجمات جوية
lebanon 24
10/09/2025 23:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية شنت 12 غارة جوية على مناطق عدة في البلاد استخدمت فيها 323 مسيرة
lebanon 24
10/09/2025 23:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24

صنعاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:40 | 2025-09-10
15:17 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:48 | 2025-09-10
14:35 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24