نتنياهو: سنواصل ضرب كل من يهاجمنا وسنصل إليه

Advertisement

أعلن ، أن "الجيش وجه ضربة جديدة إلى الحوثيين، وذلك رداً على استهدافهم "، وقال: "سنستمر بتوجيه ضرباتنا لكل من يهاجمنا وسنصل إليه".، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنّ مقاتلاته شنّت غارات على مواقع للحوثيين في والجوف. وأوضح في بيان أنّ الضربات استهدفت "أهدافاً عسكرية، بينها معسكرات رُصد داخلها عناصر من الحوثيين، إلى جانب مقر العسكري وموقع لتخزين وقود يُستخدم في أنشطة عسكرية".