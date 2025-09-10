Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: سنواصل ضرب كل من يهاجمنا وسنصل إليه

Lebanon 24
10-09-2025 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1415245-638931260924111769.webp
Doc-P-1415245-638931260924111769.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الجيش الإسرائيلي وجه ضربة جديدة إلى الحوثيين، وذلك رداً على استهدافهم مطار رامون"، وقال: "سنستمر بتوجيه ضرباتنا لكل من يهاجمنا وسنصل إليه".
Advertisement

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنّ مقاتلاته شنّت غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء والجوف. وأوضح في بيان أنّ الضربات استهدفت "أهدافاً عسكرية، بينها معسكرات رُصد داخلها عناصر من الحوثيين، إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري وموقع لتخزين وقود يُستخدم في أنشطة عسكرية".
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: سنواصل ضرب كل من يهاجمنا وسنصل إليه
lebanon 24
10/09/2025 23:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زامير: لن نتسامح ولن نسمح بالمساس بإسرائيل وسنواصل ضرب الإرهاب في كل مكان
lebanon 24
10/09/2025 23:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: بعدما وافقت الحكومة على الورقة الاميركية واصل العدوّ من إحتلاله للأراضي اللبنانية واغتيالاته
lebanon 24
10/09/2025 23:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن نهدأ وسنواصل محاولاتنا ونفعل كل شيء بطريقة أو بأخرى من أجل إعادة المخطوفين
lebanon 24
10/09/2025 23:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو

مديرية الإعلام

الإسرائيلي

مطار رامون

مديرية ال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:40 | 2025-09-10
15:17 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:48 | 2025-09-10
14:35 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24