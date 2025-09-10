Advertisement

عربي-دولي

بن سلمان: الاعتداء على قطر يتطلب تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا

Lebanon 24
10-09-2025 | 12:30
أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ترفض وتدين اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة.
واعتبر بن سلمان، خلال الخطاب الملكي اليوم الأربعاء في مجلس الشورى، أن الوضع الراهن يستدعي تحركًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا لمواجهة العدوان، واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على أن السعودية ستكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، مسخرة إمكاناتها كافة لذلك. إذ تعتبر الرياض أمن قطر هو جزء من أمن المملكة والعكس، وأن الاعتداء على الدوحة اعتداء على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يستدعي ردع مثل تلك الاعتداءات السافرة بكافة السبل السياسية والقانونية بما يكفل عدم تكرارها تحت أي سبب أو أي ذريعة.
 
 
كما دان "استمرار الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والإمعان في ارتكاب جرائم التجويع والتهجير القسري"، وأضاف أن "أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان ولا تلغيه تهديدات، وموقفنا ثابت هو حماية الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكاته". 
