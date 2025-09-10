سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟

Advertisement

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي حالت دون نجاح في اغتيال كبار قادة حركة بالعاصمة القطرية الدوحة.وذكرت "القناة 12" العبرية أن فشل العملية يعود إلى قرار قادة حماس أداء صلاة الظهر ومغادرة قاعة المفاوضات في الوقت المحدد.وأفادت التقارير بأن تركوا هواتفهم المحمولة داخل القاعة، ما أدى إلى تضليل أجهزة الاستخبارات ، وجعلها تعتقد أن القادة ما زالوا موجودين في موقع الهجوم، وفقاً لتقارير إيرانية.وأضافت المصادر أن الهجوم نفذ باستخدام 12 صاروخاً و15 طائرة مقاتلة، وكان الهدف تصفية كبار قادة الحركة، وهم خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل.ورغم تصريحات حماس الرسمية وتقاريرها التي أكدت نجات بعض الشخصيات البارزة في المكتب السياسي من الهجوم، لم يتم بعد تقديم أدلة واضحة تثبت ذلك، ما يثير التساؤلات حول سبب التأخر في الإعلان عن نتائج التحقيق الداخلي للحركة.هذا، وكان الجيش قد أعلن أنه هاجم بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "قمة النار". (روسيا اليوم)