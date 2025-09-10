Advertisement

عربي-دولي

سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟

Lebanon 24
10-09-2025 | 12:49
كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي حالت دون نجاح إسرائيل في اغتيال كبار قادة حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة.
وذكرت "القناة 12" العبرية أن فشل العملية يعود إلى قرار قادة حماس أداء صلاة الظهر ومغادرة قاعة المفاوضات في الوقت المحدد.

وأفادت التقارير بأن القادة تركوا هواتفهم المحمولة داخل القاعة، ما أدى إلى تضليل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وجعلها تعتقد أن القادة ما زالوا موجودين في موقع الهجوم، وفقاً لتقارير إيرانية.

وأضافت المصادر أن الهجوم نفذ باستخدام 12 صاروخاً و15 طائرة مقاتلة، وكان الهدف الرئيسي تصفية كبار قادة الحركة، وهم خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل.

ورغم تصريحات حماس الرسمية وتقاريرها التي أكدت نجات بعض الشخصيات البارزة في المكتب السياسي من الهجوم، لم يتم بعد تقديم أدلة واضحة تثبت ذلك، ما يثير التساؤلات حول سبب التأخر في الإعلان عن نتائج التحقيق الداخلي للحركة.

هذا، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه هاجم بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "قمة النار". (روسيا اليوم)
