4 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة: أزمة تمويل تهدد الأجيال المقبلة

Advertisement

يواجه العالم تحدياً هائلاً يتمثل في فجوة تمويلية تقدر بـ4 تريليونات دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو نقص قد يعرقل الجهود العالمية للحد من الفقر، تعزيز النمو الاقتصادي، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.هذه الفجوة التمويلية تضرب القطاعات الحيوية كافة: الصحة، التعليم، البنية التحتية، والبيئة. ويرجع جزء كبير منها إلى ضعف الموارد العامة، تراجع الاستثمارات المستدامة، وتعقيدات نظم التمويل في الدول النامية. النتيجة: مشاريع تنموية أساسية باتت أقل استقراراً وأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.في أكثر من 50 دولة نامية، تتجاوز خدمة الديون 10% من الإيرادات الحكومية، وتصل إلى أكثر من 20% في 17 دولة، ما يشكل خطراً واضحاً على الاستقرار المالي. حذّر من أن تراجع المانحين عن التزاماتهم وارتفاع تكاليف الاقتراض "يبعد أهداف التنمية المستدامة عن المسار الصحيح بشكل كبير"، مؤكداً الحاجة إلى "التحول إلى السرعة القصوى" في جهود التمويل.رئيس للأمم المتحدة فيلمون يانغ أشار إلى أن فشل إصلاح النظام المالي العالمي يقيّد بشدة قدرة الدول النامية على الوصول إلى رأس المال، فيما أوضح خبراء أن عدم الدول الغنية بوعودها يزيد الأزمة تفاقماً.علي الإدريسي يرى أن الفجوة التمويلية "تشكل عائقاً جوهرياً أمام قدرة الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية"، مؤكداً أن غياب التمويل يعزز حلقة سلبية تربط بين ضعف المهارات، انخفاض الإنتاجية، وتراجع الاستثمارات. أما أستاذ العلاقات الدولية محمد عطيف فيحذر من أن "استمرار هذا الوضع سيعمّق التفاوتات الدولية ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي"، مشدداً على الحاجة إلى "التزام حقيقي من الدول الغنية وإصلاح شامل للنظام المالي الدولي".برنامج الإنمائي كشف بدوره أن كل دولار تم تلقيه من التمويل بين عامي 2022 و2024 أسهم في تحفيز استثمارات عامة وخاصة بقيمة 60 مليار دولار تقريباً، ما يبرز إمكانية تحويل المساعدات إلى محركات استثمارية ضخمة إذا ما أُحسن استخدامها.في المحصلة، ومع بقاء خمس سنوات فقط حتى الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية، تبدو الفجوة التمويلية أكبر تهديد يواجه ، ليس فقط للدول النامية بل للاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.