عربي-دولي

ترامب: روسيا اخترقت أجواء بولندا والناتو يراقب

Lebanon 24
10-09-2025 | 15:09
أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى ما وصفه بـ"انتهاك" طائرات روسية مسيّرة للمجال الجوي لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي.
ونشر ترامب بيانًا مقتضبًا على منصته "تروث سوشال"، قال فيه: "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!"، دون أن يوضح ما يعنيه بالجزء الأخير من المنشور.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب سيتحدث قريبًا مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي، وهو حليف قومي، لمتابعة آخر التطورات، فيما أكدت بولندا أن الطائرات المسيرة انتهكت مجالها الجوي 19 مرة، وتم إسقاط ما لا يقل عن ثلاث منها ليلاً بعد تدخل مقاتلات حلف الناتو.

وحذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من أن الوضع يقترب من "نزاع مفتوح"، داعيًا أعضاء الحلف إلى إجراء محادثات عاجلة، فيما أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن روسيا تحاول اختبار وحدة الحلفاء الغربيين.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الروسية أي استهداف لبولندا، واتهمت وارسو بنشر "خرافات" لتصعيد الحرب في أوكرانيا، التي بدأت عام 2022. ويأتي هذا التطور في ظل استعداد بولندا وحلفاءها لمراقبة المجال الجوي وفرض إجراءات دفاعية إضافية ضد أي انتهاك محتمل.
 
(سكاي نيوز)
 
