ترامب: روسيا اخترقت أجواء بولندا والناتو يراقب

Advertisement

أشار الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، إلى ما وصفه بـ"انتهاك" طائرات روسية مسيّرة للمجال الجوي لبولندا، العضو في .ونشر بيانًا مقتضبًا على منصته "تروث سوشال"، قال فيه: "ما قصة وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!"، دون أن يوضح ما يعنيه بالجزء الأخير من المنشور.وكان قد أعلن أن ترامب سيتحدث قريبًا مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي، وهو حليف قومي، لمتابعة آخر التطورات، فيما أكدت بولندا أن الطائرات المسيرة انتهكت مجالها الجوي 19 مرة، وتم إسقاط ما لا يقل عن ثلاث منها ليلاً بعد تدخل مقاتلات حلف الناتو.وحذر رئيس الوزراء البولندي توسك من أن الوضع يقترب من "نزاع مفتوح"، داعيًا أعضاء الحلف إلى إجراء محادثات عاجلة، فيما أشار إلى أن روسيا تحاول اختبار وحدة الحلفاء الغربيين.في المقابل، نفت أي استهداف لبولندا، واتهمت وارسو بنشر "خرافات" لتصعيد الحرب في ، التي بدأت عام 2022. ويأتي هذا التطور في ظل استعداد بولندا وحلفاءها لمراقبة المجال الجوي وفرض إجراءات دفاعية إضافية ضد أي انتهاك محتمل.