Advertisement

عربي-دولي

أطفال السودان في الحرب.. بنادق خشبية ومعارك تمثيلية

Lebanon 24
10-09-2025 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1415317-638931394640845252.jpeg
Doc-P-1415317-638931394640845252.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في السودان، أصبح الأطفال جزءًا من الحرب التي طغت على حياتهم وأفكارهم، حيث يعيدون أقسى مشاهد الاقتتال التي يشاهدونها على نحو لعب تمثيلي، بدل أن يكونوا في مدارسهم.
Advertisement

وبحسب تقرير مراسل الجزيرة، يقوم الأطفال بصناعة دبابات من الكرتون ومدافع من علب الطعام الفارغة لخوض معارك تمثيلية، بينما يجرون تدريبات عسكرية بأقدامهم الحافية وملابس ممزقة، في مشهد يعكس حجم التأثير النفسي للصراع المستمر.

ومع الطلب المتزايد على "معدات الحرب" للأطفال، تحول بعض الكبار إلى صناعة بنادق خشبية للربح، إذ أصبح هذا العمل مصدر دخل جديد. أحد صانعي البنادق كان عازف غيتار، لكنه غيّر مساره لينسجم مع ما اعتبره "تغير الثقافة من أجل الوطن".

وفي المقابل، اضطرت بعض الأمهات، مثل ملاذ، إلى شراء هذه البنادق خشية معارضة أطفالهم، رغم إدراكهن أن هذا لا يتماشى مع عمرهم الصغير، ما يعكس انتشار هذه الظاهرة بين الأطفال في مناطق النزاع.

وتشير الأخصائيات النفسيات إلى أن هذا الاهتمام المتزايد بالسلاح يمثل ظاهرة خطيرة، لأنه يعزز العنف في نفوس الأطفال ويؤثر على سلوكهم المستقبلي. بدلاً من التعلم في المدارس، يعبر الأطفال عن واقعهم القاسي من خلال معارك افتراضية، وهو ما قد يترسخ في أذهانهم ويشكل تهديدًا على سلامتهم النفسية والاجتماعية مستقبلاً.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
السودان.. معارك كر وفر في كردفان وقتلى بالمئات
lebanon 24
11/09/2025 03:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ليست تمثيلية.. مصارع شهير يتعرض لإصابة قوية (فيديو)
lebanon 24
11/09/2025 03:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب المؤتمر الوطني يتوقع بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب في السودان
lebanon 24
11/09/2025 03:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 5 أطفال في اليمن جراء انفجار من مخلفات الحرب
lebanon 24
11/09/2025 03:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

الجزيرة

الظاهر

جزيرة

الكرة

سيات

بابا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:46 | 2025-09-10
17:04 | 2025-09-10
16:59 | 2025-09-10
16:56 | 2025-09-10
16:40 | 2025-09-10
16:37 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24