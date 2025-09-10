27
عربي-دولي
أطفال السودان في الحرب.. بنادق خشبية ومعارك تمثيلية
Lebanon 24
10-09-2025
|
15:17
A-
A+
في
السودان
، أصبح الأطفال جزءًا من الحرب التي طغت على حياتهم وأفكارهم، حيث يعيدون أقسى مشاهد الاقتتال التي يشاهدونها على نحو لعب تمثيلي، بدل أن يكونوا في مدارسهم.
وبحسب تقرير مراسل
الجزيرة
، يقوم الأطفال بصناعة دبابات من الكرتون ومدافع من علب الطعام الفارغة لخوض معارك تمثيلية، بينما يجرون تدريبات عسكرية بأقدامهم الحافية وملابس ممزقة، في مشهد يعكس حجم التأثير النفسي للصراع المستمر.
ومع الطلب المتزايد على "معدات الحرب" للأطفال، تحول بعض الكبار إلى صناعة بنادق خشبية للربح، إذ أصبح هذا العمل مصدر دخل جديد. أحد صانعي البنادق كان عازف غيتار، لكنه غيّر مساره لينسجم مع ما اعتبره "تغير الثقافة من أجل الوطن".
وفي المقابل، اضطرت بعض الأمهات، مثل ملاذ، إلى شراء هذه البنادق خشية معارضة أطفالهم، رغم إدراكهن أن هذا لا يتماشى مع عمرهم الصغير، ما يعكس انتشار هذه الظاهرة بين الأطفال في مناطق النزاع.
وتشير الأخصائيات النفسيات إلى أن هذا الاهتمام المتزايد بالسلاح يمثل ظاهرة خطيرة، لأنه يعزز العنف في نفوس الأطفال ويؤثر على سلوكهم المستقبلي. بدلاً من التعلم في المدارس، يعبر الأطفال عن واقعهم القاسي من خلال معارك افتراضية، وهو ما قد يترسخ في أذهانهم ويشكل تهديدًا على سلامتهم النفسية والاجتماعية مستقبلاً.
(الجزيرة)
