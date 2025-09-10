قتلى وجرحى.. ماذا جرى في ريف حلب؟

Advertisement

أفادت بسقوط قتلى وجرحى بينهم طفل، جراء قصف نفذته "قوات " (قسد) على قرية الكيارية في ريف حلب الشرقي.وبحسب المصدر نفسه، فإن قسد استهدفت أيضاً منازل الأهالي في قرية رسم الأحمر بالمنطقة ذاتها.ويأتي هذا التصعيد وفق القناة في إطار تحركات متزايدة من قبل "قسد"، موضحة أن عناصرها نفذوا في الأيام الأخيرة حملة مداهمات في أحياء عدة بمدينة الحسكة، ترافق ذلك مع فرض حظر تجول شامل شلّ الحركة داخل المدينة وخارجها.