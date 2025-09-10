Advertisement

القبض على المشتبه به في حادثة وفاة تشارلي كيرك

10-09-2025 | 18:46
أكّد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على المشتبه به في حادثة إطلاق النار المروعة التي أودت بحياة تشارلي كيرك.
وأشار حاكم يوتا إلى عدم وجود معلومات بشأن وجود مشتبه به ثان في مقتل تشارلي كيرك. وقال: "لا معلومات كافية حالياً بشأن دوافع اغتيال كيرك".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24