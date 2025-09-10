Advertisement

عربي-دولي

بعد مقتل مدنيين.. الجيش السوري يقصف مواقع لـ"قسد" في حلب (فيديو)

Lebanon 24
10-09-2025 | 23:19
قصف الجيش السوري مواقع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مطار الجراح العسكري شرقي حلب، وفق ما أفادت "سكاي نيوز عربية". 

ولفتت إدارة الإعلام والاتصال وزارة الدفاع السورية لـ"سكاي نيوز عربية" في وقت سابق من مساء الأربعاء إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "شنت بشكل غير مسؤول ومفاجئ حملة قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، في ريف حلب الشرقي، مستهدفة منازل الأهالي في قرى: الكيارية، رسم الأحمر، وحبوبة كبير بريف حلب الشرقي، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين".
 
وأوضحت الإدارة أنه "بعد تصعيد قوات قسد على منازل الأهالي شرق حلب ومقتل وإصابة عدد من المدنيين، استنفرت قوات الوزارة المنتشرة في المنطقة وبدأت باستهداف مصادر النيران".

وأكدت الإدارة أن وزارة الدفاع "تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولن تدخر جهدا في هذا السبيل".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد قالت أن قوات "قسد" استهدفت براجمات الصواريخ وقذائف الهاون عددا من المناطق ومنازل الأهالي بريف حلب الشرقي.

ووفقما ذكرت "سانا" فإن قصف "قسد" منازل الأهالي بقرية الكيارية شرق حلب، أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم طفل.(سكاي نيوز)

