قصف مواقع لقوات "قسد" في مطار العسكري شرقي حلب، وفق ما أفادت " عربية".



ولفتت إدارة الإعلام والاتصال لـ"سكاي نيوز عربية" في وقت سابق من مساء الأربعاء إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "شنت بشكل غير مسؤول ومفاجئ حملة قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، في ريف حلب الشرقي، مستهدفة منازل الأهالي في قرى: الكيارية، رسم الأحمر، وحبوبة كبير حلب الشرقي، ما أسفر عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين".

الجيش العربي السوري يواصل الرد على نيران قسد من خلال استهداف مواقعها في مطار الجراح العسكري شرق حلب



📌 قسد قصفت من خلال مواقعها بالمطار قرية الكيارية شرق حلب



📌 قسد قصفت من خلال مواقعها بالمطار قرية الكيارية شرق حلب

📌 اعتداء قسد في الكيارية أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/6PXzSUQ7Vh — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 10, 2025

وأوضحت الإدارة أنه "بعد تصعيد قوات قسد على منازل الأهالي شرق حلب ومقتل وإصابة عدد من المدنيين، استنفرت قوات الوزارة المنتشرة في المنطقة وبدأت باستهداف مصادر النيران".



وأكدت الإدارة أن وزارة الدفاع "تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، ولن تدخر جهدا في هذا السبيل".



وكانت السورية "سانا" قد قالت أن قوات "قسد" استهدفت براجمات الصواريخ وقذائف الهاون عددا من المناطق ومنازل الأهالي بريف حلب الشرقي.



ووفقما ذكرت "سانا" فإن قصف "قسد" منازل الأهالي بقرية الكيارية شرق حلب، أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم طفل.(سكاي نيوز)