الجيش العربي السوري يواصل الرد على نيران قسد من خلال استهداف مواقعها في مطار الجراح العسكري شرق حلب
📌 قسد قصفت من خلال مواقعها بالمطار قرية الكيارية شرق حلب
📌 اعتداء قسد في الكيارية أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخرين#الإخبارية_السورية pic.twitter.com/6PXzSUQ7Vh
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 10, 2025
