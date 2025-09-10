28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تعترض صاروخًا أطلق من اليمن
Lebanon 24
10-09-2025
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، عقب تفعيل صفّارات الإنذار في عدد من المناطق داخل
إسرائيل
.
Advertisement
وأتى ذلك، بعدما شنت إسرائيل أمس غارات جوية طالت عدة أهداف في
صنعاء
، والجوف شمال البلاد. واستهدفت "مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة"، و"مبنى الأحوال المدنية في مديرية الحزم" في الجوف، فضلا عن المصرف المركزي ومباني حكومية، وفق ما أفادت وسائل إعلام حوثية.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن
Lebanon 24
إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن
11/09/2025 10:39:41
11/09/2025 10:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن (الحدث)
Lebanon 24
الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن (الحدث)
11/09/2025 10:39:41
11/09/2025 10:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخاً أطلق من اليمن
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخاً أطلق من اليمن
11/09/2025 10:39:41
11/09/2025 10:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومات الدفاعية اعترضت بنجاح صاروخا أطلق من اليمن
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومات الدفاعية اعترضت بنجاح صاروخا أطلق من اليمن
11/09/2025 10:39:41
11/09/2025 10:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
مديرية ال
إسرائيل
صنعاء
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"National Interest": ماذا تعني حملة نزع سلاح حزب الله في لبنان بالنسبة لغزة؟
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": ماذا تعني حملة نزع سلاح حزب الله في لبنان بالنسبة لغزة؟
03:30 | 2025-09-11
11/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أنقرة إلى المتوسط.. رصد هزات أرضية وهذه قوتها
Lebanon 24
من أنقرة إلى المتوسط.. رصد هزات أرضية وهذه قوتها
02:53 | 2025-09-11
11/09/2025 02:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجا يحيى سريع من الغارات الإسرائيلية على صنعاء؟
Lebanon 24
هل نجا يحيى سريع من الغارات الإسرائيلية على صنعاء؟
02:21 | 2025-09-11
11/09/2025 02:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هو مرشح لـ"حكم غزة".. الأمن الفلسطيني يعتقل سمير حليلة
Lebanon 24
هو مرشح لـ"حكم غزة".. الأمن الفلسطيني يعتقل سمير حليلة
02:12 | 2025-09-11
11/09/2025 02:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الـ 24 لجهمات 11 ايلول.. لحظات صمت وقراءة أسماء الضحايا
Lebanon 24
في الذكرى الـ 24 لجهمات 11 ايلول.. لحظات صمت وقراءة أسماء الضحايا
01:33 | 2025-09-11
11/09/2025 01:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
Lebanon 24
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
15:19 | 2025-09-10
10/09/2025 03:19:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
Lebanon 24
هذه طبيعة الصوت القويّ الذي سُمِعَ في الضاحية الجنوبيّة
06:09 | 2025-09-10
10/09/2025 06:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-09-11
تقرير لـ"National Interest": ماذا تعني حملة نزع سلاح حزب الله في لبنان بالنسبة لغزة؟
02:53 | 2025-09-11
من أنقرة إلى المتوسط.. رصد هزات أرضية وهذه قوتها
02:21 | 2025-09-11
هل نجا يحيى سريع من الغارات الإسرائيلية على صنعاء؟
02:12 | 2025-09-11
هو مرشح لـ"حكم غزة".. الأمن الفلسطيني يعتقل سمير حليلة
01:33 | 2025-09-11
في الذكرى الـ 24 لجهمات 11 ايلول.. لحظات صمت وقراءة أسماء الضحايا
01:28 | 2025-09-11
في هجومها على مقر القادة في الدوحة.. كم قنبلة استخدمت إسرائيل؟
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
11/09/2025 10:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
11/09/2025 10:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
11/09/2025 10:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24