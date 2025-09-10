إسرائيل تعترض صاروخًا أطلق من اليمن

أعلن الجيش أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، عقب تفعيل صفّارات الإنذار في عدد من المناطق داخل .

وأتى ذلك، بعدما شنت إسرائيل أمس غارات جوية طالت عدة أهداف في ، والجوف شمال البلاد. واستهدفت "مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة"، و"مبنى الأحوال المدنية في مديرية الحزم" في الجوف، فضلا عن المصرف المركزي ومباني حكومية، وفق ما أفادت وسائل إعلام حوثية.