عربي-دولي

إسرائيل تعترض صاروخًا أطلق من اليمن

Lebanon 24
10-09-2025 | 23:48
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، عقب تفعيل صفّارات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل.
وأتى ذلك، بعدما شنت إسرائيل أمس غارات جوية طالت عدة أهداف في صنعاء، والجوف شمال البلاد. واستهدفت "مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة"، و"مبنى الأحوال المدنية في مديرية الحزم" في الجوف، فضلا عن المصرف المركزي ومباني حكومية، وفق ما أفادت وسائل إعلام حوثية.
