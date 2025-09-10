Advertisement

عربي-دولي

احتسيا الشاي معاً.. أول لقاء بين هاري والملك تشارلز بعد قطيعة استمرت 20 شهراً

Lebanon 24
10-09-2025 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1415407-638931706144657996.jfif
Doc-P-1415407-638931706144657996.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صفحة جديدة فُتحت حين التقى الملك البريطاني تشارلز الثالث نجله الأصغر الأمير هاري، بعد قطيعة استمرت نحو 20 شهرًا.
Advertisement

فقد جرى اللقاء في قصر "كلارنس هاوس" في لندن، حيث احتسى الاثنان الشاي معًا، في خطوة وُصفت بأنها بداية مصالحة منتظرة داخل العائلة المالكة البريطانية.

وكان آخر لقاء جمع تشارلز (76 عامًا) وهاري (40 عامًا) في شباط 2024، بعيد إعلان إصابة العاهل البريطاني بمرض السرطان.

ومنذ ذلك الحين، ظلت العلاقة بين الطرفين محكومة بالتوتر، خاصة مع انتقال هاري وزوجته ميغان ماركل إلى كاليفورنيا عام 2020، وما تلا ذلك من انتقادات علنية وجدل واسع حول العائلة المالكة.

وبعد انتهاء اللقاء بدا الأمير هاري حريصًا على تجنب التفاصيل، مكتفيًا بالقول للصحفيين: "نعم، إنه رائع، شكرًا لك" في إشارة إلى صحة والده.

كلمات مقتضبة لكنها حملت رسائل إيجابية وسط مراقبة إعلامية لصيقة.

وزيارة هاري لبريطانيا، التي تستمر 4 أيام، تزامنت مع فعاليات خيرية عدة. فقد وضع إكليلًا من الزهور على قبر جدته الملكة إليزابيث الثانية، كما شارك في حفل جوائز مؤسسة "ويلتشيلد"، حيث وصف الأطفال المرضى بأنهم "منارة أمل وإلهام".

ومن المقرر أن يزور لاحقًا مركز أبحاث إصابات الانفجارات بجامعة "إمبريال كوليدج"، قبل أن يتوجه إلى نوتنغهام في نشاط خيري آخر.(وكالات)
مواضيع ذات صلة
إجتماع بين كبار مساعدي الملك تشارلز والأمير هاري... ما هي دلالاته؟
lebanon 24
11/09/2025 10:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير خدم الملك تشارلز يُفجّر مفاجأة عن الأمير هاري وكيت ميدلتون.. هل كانا على علاقة عاطفيّة؟
lebanon 24
11/09/2025 10:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين رستم والبعريني وناصرالدين لبحث أوضاع القطاع الصحي
lebanon 24
11/09/2025 10:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. فنان شهير ينفصل عن زوجته بعد خلافات بينهما استمرت لأشهر (صورة)
lebanon 24
11/09/2025 10:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

البريطانية

كاليفورنيا

البريطاني

بريطانيا

الملكة

العلا

جامع

شارل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2025-09-11
02:53 | 2025-09-11
02:21 | 2025-09-11
02:12 | 2025-09-11
01:33 | 2025-09-11
01:28 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24