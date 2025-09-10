احتسيا الشاي معاً.. أول لقاء بين هاري والملك تشارلز بعد قطيعة استمرت 20 شهراً

Advertisement

صفحة جديدة فُتحت حين التقى الملك تشارلز الثالث نجله الأصغر الأمير هاري، بعد قطيعة استمرت نحو 20 شهرًا.فقد جرى اللقاء في قصر "كلارنس هاوس" في ، حيث احتسى الاثنان الشاي معًا، في خطوة وُصفت بأنها بداية مصالحة منتظرة داخل العائلة المالكة .وكان آخر لقاء جمع تشارلز (76 عامًا) وهاري (40 عامًا) في شباط 2024، بعيد إعلان إصابة العاهل البريطاني بمرض السرطان.ومنذ ذلك الحين، ظلت العلاقة بين الطرفين محكومة بالتوتر، خاصة مع انتقال هاري وزوجته ميغان ماركل إلى عام 2020، وما تلا ذلك من انتقادات علنية وجدل واسع حول العائلة المالكة.وبعد انتهاء اللقاء بدا الأمير هاري حريصًا على تجنب التفاصيل، مكتفيًا بالقول للصحفيين: "نعم، إنه رائع، شكرًا لك" في إشارة إلى صحة والده.كلمات مقتضبة لكنها حملت رسائل إيجابية وسط مراقبة إعلامية لصيقة.وزيارة هاري لبريطانيا، التي تستمر 4 أيام، تزامنت مع فعاليات خيرية عدة. فقد وضع إكليلًا من الزهور على قبر جدته إليزابيث الثانية، كما شارك في حفل جوائز مؤسسة "ويلتشيلد"، حيث وصف الأطفال المرضى بأنهم "منارة أمل وإلهام".ومن المقرر أن يزور لاحقًا مركز أبحاث إصابات الانفجارات بجامعة "إمبريال كوليدج"، قبل أن يتوجه إلى نوتنغهام في نشاط خيري آخر.(وكالات)