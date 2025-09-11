Advertisement

عربي-دولي

رصاصة أصابت عنقه.. فيديو جديد للحظة اغتيال تشارلي كيرك حليف ترامب

Lebanon 24
11-09-2025
قُتل الناشط اليميني البارز تشارلي كيرك، الحليف المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالرصاص خلال مشاركته في فعالية بجامعة يوتا فالي غرب الولايات المتحدة، أمس الأربعاء.

كيرك، الذي يُعد أحد أبرز الأصوات الشبابية المؤيدة للتيار الجمهوري، أصيب بطلقة نارية في العنق بينما كان يلقي كلمة أمام حشد من الطلاب. وأظهر مقطع مصوَّر من مكان الحدث لحظة دوّي الطلقة، قبل أن يظهر كيرك وهو يترنح ويسقط من كرسيه وسط حالة من الهلع وصرخات الذعر في القاعة.
 
هذا وأعلن ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ كيرك (31 عاما) سرعان ما توفي متأثرا بجروحه. وقال الرئيس الأميركي على موقع تروث سوشيال: "لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، بل الأسطوري". وأمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع حدادا على "الوطني" كيرك.
