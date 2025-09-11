تفاصيل تكشف للمرة الاولى عن الضربة الإسرائيلية على الدوحة.. ولهذا السبب غضبت واشنطن



وأوضحت المصادر أن "الإسرائيليين أبلغوا الاميركيين أنهم سيقومون بعملية ضد هدف لحماس، دون تحديد ماهية هذا الهدف ولا مكانه". فيما لا تزال التنديدات الدولية والعربية تتصاعد إثر التي استهدفت مقراً لقادة في العاصمة القطرية الدوحة، كشفت مطلعة من للعربية تفاصيل جديدة.وأوضحت المصادر أن "الإسرائيليين أبلغوا الاميركيين أنهم سيقومون بعملية ضد هدف لحماس، دون تحديد ماهية هذا الهدف ولا مكانه".

كما كشفت أن رصدوا تحركات جوية من خلال الرادارات وأجهزة الرصد في منطقة القيادة المركزية. ولدى استكشاف التحركات أبلغ الجانب الجانب الأميركي أن "الطائرات اسرائيلية ولا يجب المسّ بها ".



في حين أبلغت القيادات العسكرية بتحركات القوات الإسرائيلية، وذلك، قبل لحظات أو دقائق من شنّ الهجوم على مقرّ حماس.



إلى ذلك، لفتت المصادر إلى انه "عندما بدأ البيت الابيض التحرك والاتصالات كانت العملية تحصل".

وأثار هذا الهجوم غضب الإدارة الأميركية، لسببين، وفق ما أكدت المصادر للعربية: أولاً لأنه لم يتمّ ابلاغ واشنطن بالعملية وتفاصيلها قبل تنفيذها، بل اكتفى الاسرائيليون بابلاغ الأميركيين أنهم يشنون غارة على حماس.



أما السبب الثاني فيعود إلى أن "العملية وضعت الإدارة الأميركية في وضع محرج جداً مع دولة صديقة ألا وهي قطر".

وكان الرئيس الأميركي أكد سابقا أنه "غير سعيد" بقرار بنيامين نتنياهو ضرب الدوحة، فيما نقل عنه مسؤولون أميركيون وصفه القرار بـ"غير الحكيم".



في حين حذر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأربعاء من أن محاولة اغتيال قيادات في حماس في الدوحة قد تترك تداعيات خطيرة على ملف الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



كما طالب بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى العدالة، مضيفا أن ما فعله نتنياهو دمر فرص التوصل لأي تسوية في ملف الأسرى.



ونفذت إسرائيل الضربة المفاجئة، يوم الثلاثاء، على العاصمة القطرية، بينما كان قادة كبار من حماس مجتمعون (بينهم خليل الحية، أبرز قياديي الحركة في الخارج ورئيس وفدها في محادثات وقف إطلاق النار)، من أجل البحث في سبل التسوية، وسط مساعي الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.



فيما أكدت حماس لاحقا أن "الهجوم فشل وأن أيا من أعضاء الوفد لم يُقتل"، لكنها أكدت مقتل ستة أشخاص بينهم نجل الحية ورئيس مكتبه.