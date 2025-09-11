Advertisement

ذكرت مصادر أمنية أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقل رجل الأعمال سمير حليلة، الذي قدم نفسه قبل نحو شهر حاكماً محتملاً لقطاع غزة، وذلك بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج.وأفادت المصادر بأن عملية الاعتقال تمت داخل مطعم في بمدينة ، فيما لم توضح المصادر طبيعة الاتهام الموجه إلى حليلة.وكانت صحيفة " " قد أفادت بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على .