عربي-دولي
هو مرشح لـ"حكم غزة".. الأمن الفلسطيني يعتقل سمير حليلة
Lebanon 24
11-09-2025
|
02:12
photos
ذكرت مصادر أمنية أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقل رجل الأعمال سمير حليلة، الذي قدم نفسه قبل نحو شهر حاكماً محتملاً لقطاع غزة، وذلك بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج.
وأفادت المصادر بأن عملية الاعتقال تمت داخل مطعم في
حي الطيرة
بمدينة
رام الله
، فيما لم توضح المصادر طبيعة الاتهام الموجه إلى حليلة.
وكانت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" قد أفادت بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على
قطاع غزة
.
تقرير لـ"National Interest": ماذا تعني حملة نزع سلاح حزب الله في لبنان بالنسبة لغزة؟
Lebanon 24
تقرير لـ"National Interest": ماذا تعني حملة نزع سلاح حزب الله في لبنان بالنسبة لغزة؟
03:30 | 2025-09-11
11/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أنقرة إلى المتوسط.. رصد هزات أرضية وهذه قوتها
Lebanon 24
من أنقرة إلى المتوسط.. رصد هزات أرضية وهذه قوتها
02:53 | 2025-09-11
11/09/2025 02:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نجا يحيى سريع من الغارات الإسرائيلية على صنعاء؟
Lebanon 24
هل نجا يحيى سريع من الغارات الإسرائيلية على صنعاء؟
02:21 | 2025-09-11
11/09/2025 02:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في الذكرى الـ 24 لجهمات 11 ايلول.. لحظات صمت وقراءة أسماء الضحايا
Lebanon 24
في الذكرى الـ 24 لجهمات 11 ايلول.. لحظات صمت وقراءة أسماء الضحايا
01:33 | 2025-09-11
11/09/2025 01:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في هجومها على مقر القادة في الدوحة.. كم قنبلة استخدمت إسرائيل؟
Lebanon 24
في هجومها على مقر القادة في الدوحة.. كم قنبلة استخدمت إسرائيل؟
01:28 | 2025-09-11
11/09/2025 01:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
