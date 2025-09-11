Advertisement

عربي-دولي

هو مرشح لـ"حكم غزة".. الأمن الفلسطيني يعتقل سمير حليلة

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:12
ذكرت مصادر أمنية أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقل رجل الأعمال سمير حليلة، الذي قدم نفسه قبل نحو شهر حاكماً محتملاً لقطاع غزة، وذلك بعد أيام من عودته من رحلة من الخارج.

وأفادت المصادر بأن عملية الاعتقال تمت داخل مطعم في حي الطيرة بمدينة رام الله، فيما لم توضح المصادر طبيعة الاتهام الموجه إلى حليلة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة
