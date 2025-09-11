بعد خرق 20 مسيّرة روسية مجالها.. هذا ما فعلته بولندا عند حدودها الشرقية

Advertisement

حدت بولندا العضو في وحلف شمال الأطلسي، اليوم الخميس من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية بعد خرق حوالى 20 مسيرة يعتقد أنها روسية، لمجالها الجوي.وجاء في بيان صادر عن وكالة الملاحة الجوية البولندية أن هذه القيود ستستمر حتى مطلع كانون الأول المقبل وقد اتخذت لضمان الأمن الوطني".وحذّرت بولندا وحلفاؤها من "نزاع مفتوح" مع بعد خرق نحو 20 طائرة مسيّرة المجال الجوي للدولة العضو في الاتحاد والمحاذية لأوكرانيا، الأمر الذي استدعى تدخل طائرات " ".وردّ الغرب والحلف الأطلسي على الحادثة بتصريحات قوية، وتحدث أنطونيو غوتيريش عن "خطر حقيقي" لتوسع النزاع الأوكراني، فيما نفت أي مسؤولية.أما الرئيس الأميركي ، فقد نشر بيانا مقتضبا لكنه أكد صحة الاتهام الموجه لموسكو، قال فيه: "ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيّرة؟ ها نحن نبدأ من جديد!"، كما أشار إلى أن الرئيس يتابع الوضع، ومن المقرر أن يتحدث مع نظيره البولندي كارول نافروتسكي.وقال رئيس الوزراء البولندي توسك إن 19 طائرة مسيّرة على الأقل خرقت أجواء بلاده ليلا، ما استلزم إقلاع طائرات مقاتلة بولندية، فضلا عن تدخل طائرات من حلف شمال الأطلسي.(سكاي نيوز)