Advertisement

إقتصاد

مصر بين انتظار كانون الثاني 2026 وضغوط الدين العام

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:43
A-
A+
Doc-P-1415661-638932096059972012.png
Doc-P-1415661-638932096059972012.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن قرار الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى كانون الثاني 2026 بدلًا من أيلول أو تشرين الاول يمثل خطوة اقتصادية هامة ستنعكس على السياسة النقدية المصرية.
Advertisement

وقال أبو علي في تصريحات إن القرار يخفف الضغوط التضخمية، ويمنح البنك المركزي المصري مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة، مع وجود ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام (2 تشرين الاول، 20 تشرين الثاني، و25 كانون الاول). وتوقع الخبير خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 2% إضافية قبل نهاية العام – 1% في تشرين الاول و1% في كانون الاول– ما يهيئ الأرضية للسياسات الجديدة مع بداية 2026.
 
وأوضح أبو علي أن حجم الاقتراض الحكومي الحالي بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه في شهري تموز وآب فقط، مقابل إيرادات سنوية تقدر بنحو 3119 مليار جنيه، بينما تصل الالتزامات الإجمالية إلى 6761 مليار جنيه، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه. وأضاف أن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يعني عبئًا إضافيًا يبلغ 36.5 مليار جنيه.

وأكد الخبير أن الدولة تنفق نحو 2275 مليار جنيه على مصروفاتها العامة، لكنها تتحمل 4382 مليارًا فوائد وأقساط ديون، بعدما كانت 1110 مليارات فقط في موازنة 2021/2022. وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي ضاعف كلفة الدين الخارجي.

ولفت أبو علي إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تخفض العوائد على أدوات الدين بالشكل المأمول، إذ ظلت مرتفعة عند مستويات تتجاوز 25% لأذون الـ12 شهرًا رغم خفض الفائدة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مصادر رسمية لبنانية لسكاي نيوز عربية: ابتداء من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوري في لبنان بصفة "نازح"
lebanon 24
11/09/2025 21:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وفرنا أكثر من نصف مليون وظيفة في القطاع الخاص منذ 20 كانون الثاني الماضي
lebanon 24
11/09/2025 21:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو عبيدة: العدو غدر ونقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة في كانون الثاني من هذا العام
lebanon 24
11/09/2025 21:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن لن تنتظر إلى أبعد من 31 كانون الأول
lebanon 24
11/09/2025 21:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الخبير الاقتصادي

البنك المركزي

روسيا اليوم

المصرية

أبو علي

التزام

بو علي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-09-11
13:59 | 2025-09-11
13:45 | 2025-09-11
13:30 | 2025-09-11
13:12 | 2025-09-11
12:58 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24