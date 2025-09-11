Advertisement

إقتصاد

"أكبر عقوبات من نوعها" ضد الحوثيين

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:54
فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس جولة جديدة من العقوبات على الحوثيين في اليمن، فيما وصفته إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن ضد الحركة المدعومة من إيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على 32 فردا وكيانا بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.

كما من بين الأهداف العديد من الشركات الصينية التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين.

وبينت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا مهربي النفط وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين. (العربية)
14:00 | 2025-09-11
13:59 | 2025-09-11
13:45 | 2025-09-11
13:30 | 2025-09-11
13:12 | 2025-09-11
12:58 | 2025-09-11
