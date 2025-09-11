"أكبر عقوبات من نوعها" ضد الحوثيين

Advertisement

فرضت يوم الخميس جولة جديدة من على الحوثيين في اليمن، فيما وصفته إدارة الرئيس بأنه أكبر إجراء من نوعه تتخذه ضد الحركة المدعومة من .وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها فرضت عقوبات على 32 فردا وكيانا بالإضافة إلى أربع سفن، في محاولة لتعطيل عمليات جمع الأموال والتهريب والهجمات التي يقوم بها الحوثيون.كما من بين الأهداف العديد من الشركات التي قالت وزارة الخزانة إنها ساعدت في نقل مكونات عسكرية، بالإضافة إلى شركات أخرى تساعد في ترتيب شحن سلع ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين.وبينت الوزارة أن العقوبات تستهدف أيضا مهربي وشركات الشحن المرتبطة بالحوثيين. (العربية)