أصدرت حركة بيانا مصورا يعتبر الثاني بعد بيان مكتوب أصدرته فور وقوع الضربة التي استهدفت مقر إقامة قادة الحركة في قبل يومين.وقال المتحدث باسم الحركة في البيان، إن " تسعى لإفشال كل مساعي إنهاء الحرب في غزة"، مضيفا أن "هذه الجريمة لم تكن مجرد محاولة اغتيال للوفد. بل هي قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته".واتهم القيادي بالحركة الأميركية بأنها "شريك كامل" في الهجوم الذي استهدف وفدها المفاوض في قطر الثلاثاء وأودى بحياة خمسة من كوادرها وعنصر أمن .وقال إنّ " شريك كامل في هذه الجريمة بتحملها المسؤولية السياسية والأخلاقية عبر توفير الغطاء والدعم المتواصل لعدوان وجرائمه المستمرة ضد شعبنا".كما تعهد برهوم بمواصلة القتال ضد إسرائيل، وحث " العرب على اتخاذ خطوات قانونية وسياسية ضد إسرائيل".وتابع: "الهجوم الإسرائيلي استهدف قيادات الحركة أثناء بحث مقترح لوقف إطلاق النار.. هذا الهجوم لن يغير شروط الحركة لإنهاء حرب غزة".