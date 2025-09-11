Advertisement

عربي-دولي

بعد ضربة قطر.. أول بيان لـ"حماس"

Lebanon 24
11-09-2025 | 10:49
Doc-P-1415668-638932103620321067.png
Doc-P-1415668-638932103620321067.png photos 0
 أصدرت حركة حماس بيانا مصورا يعتبر الثاني بعد بيان مكتوب أصدرته فور وقوع الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر إقامة قادة الحركة في الدوحة قبل يومين.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في البيان، إن "إسرائيل تسعى لإفشال كل مساعي إنهاء الحرب في غزة"، مضيفا أن "هذه الجريمة لم تكن مجرد محاولة اغتيال للوفد. بل هي قصف واغتيال لمسار التفاوض برمته".

واتهم القيادي بالحركة الولايات المتحدة الأميركية بأنها "شريك كامل" في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف وفدها المفاوض في قطر الثلاثاء وأودى بحياة خمسة من كوادرها وعنصر أمن قطري.

وقال إنّ "الإدارة الأميركية شريك كامل في هذه الجريمة بتحملها المسؤولية السياسية والأخلاقية عبر توفير الغطاء والدعم المتواصل لعدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة ضد شعبنا".

كما تعهد برهوم بمواصلة القتال ضد إسرائيل، وحث "القادة العرب على اتخاذ خطوات قانونية وسياسية ضد إسرائيل".

وتابع: "الهجوم الإسرائيلي استهدف قيادات الحركة أثناء بحث مقترح ترامب لوقف إطلاق النار.. هذا الهجوم لن يغير شروط الحركة لإنهاء حرب غزة".
الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

فوزي برهوم

الاحتلال

إسرائيل

باسم ال

