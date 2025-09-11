Advertisement

عربي-دولي

تقدم في التحقيقات.. تحديد السلاح وفيديو يظهر قاتل كيرك

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:10
A-
A+

Doc-P-1415674-638932106441870064.jpg
Doc-P-1415674-638932106441870064.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الخميس، العثور على السلاح المستخدم في اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحيازته لقطات فيديو للمشتبه بإطلاق النار عليه، والذي لا يزال طليقا.
Advertisement

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات روبرت بولز للصحفيين: "لقد عثرنا على ما نعتقد أنه السلاح الذي استخدم في إطلاق النار أمس"، مشيرا إلى أنها "بندقية يدوية ذات قوة عالية".

وأضاف: "لدينا لقطات للمشتبه به".

وتابع: "نقوم بكل ما في وسعنا للعثور عليه، ولسنا أكيدين الى أي مدى تمكن من الابتعاد حتى الآن، لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا".

من جانب آخر، أعربت السلطات الأميركية عن ثقتها بقدرتها على تحديد هوية المشتبه باغتيال المؤّثر المحافظ تشارلي كيرك.

وقال مفوّض دائرة السلامة العامة في ولاية يوتا بو مايسون للصحفيين: "لدينا فيديو جيّد لهذا الشخص. لن ننشره في الوقت الراهن"، مضيفا: "نحن نعمل باستخدام بعض التقنيات وبعض الوسائل لتحديد هوية هذا الشخص. نحن واثقون من قدراتنا حاليا". (سكاي نيوز)


مواضيع ذات صلة
مسؤول روسي كبير: اغتيال الناشط تشارلي كيرك يظهر عمق الانقسامات في أميركا
lebanon 24
11/09/2025 21:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات يوتا: التحقيقات مستمرة في دوافع اغتيال تشارلي كيرك
lebanon 24
11/09/2025 21:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب FBI يعلن العثور على السلاح المستخدم في اغتيال تشارلي كيرك (العربية)
lebanon 24
11/09/2025 21:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: القبض على المشتبه به في حادثة إطلاق النار المروعة التي أودت بحياة تشارلي كيرك
lebanon 24
11/09/2025 21:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الفيدرالي

مكتب التحقيقات

دونالد ترامب

مكتب التحقيق

ولاية يوتا

سكاي نيوز

الفيدرالي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-09-11
13:59 | 2025-09-11
13:45 | 2025-09-11
13:30 | 2025-09-11
13:12 | 2025-09-11
12:58 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24