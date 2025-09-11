29
عربي-دولي
تقدم في التحقيقات.. تحديد السلاح وفيديو يظهر قاتل كيرك
Lebanon 24
11-09-2025
|
11:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
مكتب التحقيقات الفيدرالي
(إف بي آي)، الخميس، العثور على السلاح المستخدم في اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الحليف للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وحيازته لقطات فيديو للمشتبه بإطلاق النار عليه، والذي لا يزال طليقا.
وقال المسؤول في
مكتب التحقيقات
روبرت
بولز للصحفيين: "لقد عثرنا على ما نعتقد أنه السلاح الذي استخدم في إطلاق النار أمس"، مشيرا إلى أنها "بندقية يدوية ذات قوة عالية".
وأضاف: "لدينا لقطات للمشتبه به".
وتابع: "نقوم بكل ما في وسعنا للعثور عليه، ولسنا أكيدين الى أي مدى تمكن من الابتعاد حتى الآن، لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا".
من جانب آخر، أعربت السلطات الأميركية عن ثقتها بقدرتها على تحديد هوية المشتبه باغتيال المؤّثر المحافظ تشارلي كيرك.
وقال مفوّض دائرة السلامة العامة في
ولاية يوتا
بو مايسون للصحفيين: "لدينا فيديو جيّد لهذا الشخص. لن ننشره في الوقت الراهن"، مضيفا: "نحن نعمل باستخدام بعض التقنيات وبعض الوسائل لتحديد هوية هذا الشخص. نحن واثقون من قدراتنا حاليا". (سكاي نيوز)
