عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل وتسليح حوثية

أشارت الأميركية الى أن "فرضنا عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحوثيين".وأكدت أن " على الحوثيين تستهدف 32 فردا وكيانا في أكبر إجراء ضدهم حتى الآن".وتابعت أن: الشبكات المستهدفة تشكل جزءا من عمليات جمع الأموال وشراء الأسلحة التي يقوم بها الحوثيون. (الجزيرة)