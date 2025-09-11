Advertisement

عربي-دولي

عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكات تمويل وتسليح حوثية

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:25
أشارت وزارة الخزانة الأميركية الى أن "فرضنا عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحوثيين".
وأكدت أن "العقوبات على الحوثيين تستهدف 32 فردا وكيانا في أكبر إجراء ضدهم حتى الآن".
وتابعت أن: الشبكات المستهدفة تشكل جزءا من عمليات جمع الأموال وشراء الأسلحة التي يقوم بها الحوثيون. (الجزيرة)
