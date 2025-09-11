Advertisement

رسالة إماراتية قوية: لا تسامح مع تهديد أمن دولة خليجية

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:40
Doc-P-1415685-638932116437588461.jpg
Doc-P-1415685-638932116437588461.jpg photos 0
أدانت دولة الإمارات تصريحات نتنياهو بشأن قطر وأكدت تضامنها الكامل معها.
أشارت وزارة الخارجية الإماراتية الى أن: أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت أن: أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.
أضافت: استمرار النهج الإسرائيلي العدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة. (سكاي نيوز)
