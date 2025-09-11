29
قطر تنتقد السياسات الإسرائيلية وتطالب بموقف دولي حازم
Lebanon 24
11-09-2025
|
12:44
قال رئيس وزراء قطر
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
أن "
إسرائيل
تسعى لتمرير سياساتها المشينة بلا كوابح أخلاقية وقانونية".
وأضاف: لا بد من موقف صارم تجاه سياسات إسرائيل المشينة.
