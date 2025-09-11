Advertisement

قطر تنتقد السياسات الإسرائيلية وتطالب بموقف دولي حازم

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:44
قال رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "إسرائيل تسعى لتمرير سياساتها المشينة بلا كوابح أخلاقية وقانونية".
وأضاف: لا بد من موقف صارم تجاه سياسات إسرائيل المشينة.
 
مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم
lebanon 24
11/09/2025 21:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: المطلوب موقف عربي ودولي حازم يردع إسرائيل
lebanon 24
11/09/2025 21:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي" ينتقد الحكومة ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطر والمنطقة
lebanon 24
11/09/2025 21:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير قطر في اتصال مع ترامب: نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه التصرفات المارقة
lebanon 24
11/09/2025 21:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24

