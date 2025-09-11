هو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وحزب الله... إسرائيل تكشف هوية المستهدف في غارة عين بعال (فيديو)

#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على مخرب تابع لفرقة الإمام الحسين الإيرانية في جنوب لبنان
🔸في وقت سابق من اليوم (الخميس)، هاجم جيش الدفاع في منطقة عين بعال مستهدفًا المدعو وسيم سعيد جباعي، وهو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وكذلك حزب الله الإرهابي.
🔸وفي إطار منصبه، كان جباعي يلعب… pic.twitter.com/XLsSqv2BUU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 11, 2025
#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على مخرب تابع لفرقة الإمام الحسين الإيرانية في جنوب لبنان
🔸في وقت سابق من اليوم (الخميس)، هاجم جيش الدفاع في منطقة عين بعال مستهدفًا المدعو وسيم سعيد جباعي، وهو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وكذلك حزب الله الإرهابي.
🔸وفي إطار منصبه، كان جباعي يلعب… pic.twitter.com/XLsSqv2BUU