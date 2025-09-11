هو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وحزب الله... إسرائيل تكشف هوية المستهدف في غارة عين بعال (فيديو)

كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "في وقت سابق (الخميس)، هاجم الجيش الاسرائيلي في منطقة عين بعال مستهدفًا المدعو وسيم سعيد جباعي، وهو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وكذلك ".

#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على مخرب تابع لفرقة الإمام الحسين الإيرانية في



🔸وفي إطار منصبه، كان جباعي يلعب…

تابع: "وفي إطار منصبه، كان جباعي يلعب دورًا محوريًا في توجيه العمليات وتعزيز قدرات الفرقة. وقد قام المخرب جباعي بالترويج لإبرام صفقات شراء أسلحة، وساعد في تنفيذ مخططات إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية باتجاه خلال عملية "سهام "، وقاد محاولات إعادة بناء الفرقة بعد العملية".أضاف:"تعتبر فرقة الإمام الحسين يستخدمها "فيلق " لتعزيز محور ما يسمى " " وتنفيذ عمليات ضد الجيش الاسرائيلي ومواطني إسرائيل. خلال عملية "سهام الشمال"، شاركت الفرقة في القتال وساعدت حزب الله في استهداف قوات الجيش الاسرائيلي ومواطني إسرائيل، وتعمل حاليًا انطلاقًا من الأراضي بالتنسيق مع حزب الله".ختم: "نشاطيشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد على إسرائيل".