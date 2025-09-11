Advertisement

عربي-دولي

هو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وحزب الله... إسرائيل تكشف هوية المستهدف في غارة عين بعال (فيديو)

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:58
Doc-P-1415747-638932181367130721.jpg
Doc-P-1415747-638932181367130721.jpg photos 0
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "في وقت سابق من اليوم (الخميس)، هاجم الجيش الاسرائيلي في منطقة عين بعال مستهدفًا المدعو وسيم سعيد جباعي، وهو أحد عناصر فرقة الإمام الحسين وكذلك حزب الله".



تابع: "وفي إطار منصبه، كان جباعي يلعب دورًا محوريًا في توجيه العمليات وتعزيز قدرات الفرقة. وقد قام المخرب جباعي بالترويج لإبرام صفقات شراء أسلحة، وساعد في تنفيذ مخططات إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل خلال عملية "سهام الشمال"، وقاد محاولات إعادة بناء الفرقة بعد العملية".



أضاف:"تعتبر فرقة الإمام الحسين الإيرانية يستخدمها "فيلق القدس" لتعزيز محور ما يسمى "المقاومة" وتنفيذ عمليات ضد الجيش الاسرائيلي ومواطني إسرائيل. خلال عملية "سهام الشمال"، شاركت الفرقة في القتال وساعدت حزب الله في استهداف قوات الجيش الاسرائيلي ومواطني إسرائيل، وتعمل حاليًا انطلاقًا من الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع حزب الله". 


ختم: "نشاط جباعي يشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد على إسرائيل". 


