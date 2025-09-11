معلومات جديدة عن "ضربة الدوحة"... من عارض تنفيذها في إسرائيل؟

كشفت القناة الـ13 ، أنّ الإسرائيليّ ورئيس الإسرائيليّ ورئيس " "، رفضوا الضربة التي استهدفت قادة حركة " " في .

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنّ رئيس الحكومة رفض الاستماع لـ90 بالمئة من آراء محيطه، الذي لم يُؤيّد الضربة في الدوحة.