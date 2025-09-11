Advertisement

عربي-دولي

معلومات جديدة عن "ضربة الدوحة"... من عارض تنفيذها في إسرائيل؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:45
A-
A+
Doc-P-1415762-638932207827350394.jpg
Doc-P-1415762-638932207827350394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، أنّ رئيس الأركان الإسرائيليّ ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيليّ ورئيس "الموساد"، رفضوا الضربة التي استهدفت قادة حركة "حماس" في الدوحة.
Advertisement
 
 
وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض الاستماع لـ90 بالمئة من آراء محيطه، الذي لم يُؤيّد الضربة في الدوحة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حديث عن "معلومات استخباراتية".. ماذا قيل في إسرائيل عن ضربة اليمن الأخيرة؟
lebanon 24
12/09/2025 02:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"
lebanon 24
12/09/2025 02:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمات دولية تدعو إسرائيل لإلغاء إلزامها بتقديم معلومات "شخصية حساسة" عن موظفيها الفلسطينيين
lebanon 24
12/09/2025 02:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أريد معلومات "الآن" من شركات لقاحات كورونا عن موثوقية لقاحاتها
lebanon 24
12/09/2025 02:24:46 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن القومي

بنيامين نتنياهو

رئيس الأركان

الأمن القومي

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

في إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:42 | 2025-09-11
16:34 | 2025-09-11
16:22 | 2025-09-11
16:00 | 2025-09-11
15:42 | 2025-09-11
15:20 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24