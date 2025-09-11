توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"

Advertisement

وفي وقت لاحق، ذكرت الاسرائيلية أن كان في طريقه إلى بسبب أمر ضروري، في ظل سلسلة من الاستهدافات الكبرى والأحداث الأمنية التي تشهدها في الأيام الأخيرة.وأشارت حدشوت الاسرائيلية إلى أن نتنياهو في طريقه الى الكيرياه/ المعروفة بحفرة يوم ، ويقصدها نتنياهو في الحالات الطارئة.