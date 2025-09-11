Advertisement

عربي-دولي

توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:18
Doc-P-1415775-638932227078927566.jpg
Doc-P-1415775-638932227078927566.jpg photos 0
انسحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجأة من زيارة مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية، مبرراً ذلك بوجود سبب  طارئ.
وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن نتنياهو كان في طريقه إلى وزارة الدفاع بسبب أمر ضروري، في ظل سلسلة من الاستهدافات الكبرى والأحداث الأمنية التي تشهدها إسرائيل في الأيام الأخيرة. 


وأشارت حدشوت الاسرائيلية إلى أن نتنياهو في طريقه الى الكيرياه/ المعروفة بحفرة يوم القيامة، ويقصدها نتنياهو في الحالات الطارئة.
الضفة الغربية

وسائل الإعلام

وزارة الدفاع

الإسرائيلي

إسرائيل

نتنياهو

