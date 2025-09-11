Advertisement

شيا: يجب القضاء على حماس في غزة

11-09-2025 | 16:22
قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن دوروثي شيا، إنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنّ الهجوم الذي نفذته إسرائيل واستهدف قادة "حماس" في الدوحة، لن يتكرر مرة أخرى".
وشددت شيا على أنه "يجب القضاء على حماس في غزة، وواشنطن تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء النزاع".

وتابعت: "على مجلس الأمن الضغط على حماس بدلا من منحها شرعية".
