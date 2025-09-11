28
عربي-دولي
روسيا: لا يمكن التفاوض بينما توجه إسرائيل السلاح نحو المفاوض
Lebanon 24
11-09-2025
|
16:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المندوب الروسي لدى
مجلس الأمن
،
فاسيلي نيبينزيا
، اليوم الخميس، إن الهجوم
الإسرائيلي
على قطر يُعدّ "انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول".
وأشار نيبينزيا، في كلمته خلال جلسة المجلس، إلى أن "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على
الدوحة
".
وأضاف: "نقدر الوساطة التي تقوم بها قطر لإنهاء حمام
الدم
في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".
وشدد على أنه "لا يمكن التفاوض بينما توجه
إسرائيل
السلاح نحو المفاوض".
وزير الخارجية الإسباني: لا يمكن الصمت بينما المدنيون في غزة يموتون جوعاً
وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات
مسؤول حكومي سوري عن التفاوض مع قسد: الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح (العربية)
الكرملين: لقاء بوتين وزيلينسكي لا يمكن أن يعقد إلا كخطوة أخيرة نحو توقيع اتفاق
أطباء بلا حدود: فرار أكثر من 650 مصاباً من الفاشر إلى طويلة دون رعاية طبية
شيا: يجب القضاء على حماس في غزة
من أبرز داعمي إسرائيل... من هو تشارلي كيرك؟
بالصورة... نشروا رقم هانف وزير الدفاع الإسرائيليّ
عراقجي: خياراتنا متعددة بشأن المعاهدة النووية ولا نستبعد الانسحاب
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
بالصور: خلية لـ"الحزب" في سوريا.. ما قصتها؟
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
