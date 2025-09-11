روسيا: لا يمكن التفاوض بينما توجه إسرائيل السلاح نحو المفاوض

قال المندوب الروسي لدى ، ، اليوم الخميس، إن الهجوم على قطر يُعدّ "انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول".

Advertisement



وأشار نيبينزيا، في كلمته خلال جلسة المجلس، إلى أن "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على ". وأشار نيبينزيا، في كلمته خلال جلسة المجلس، إلى أن "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على ".

وأضاف: "نقدر الوساطة التي تقوم بها قطر لإنهاء حمام في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".







وشدد على أنه "لا يمكن التفاوض بينما توجه السلاح نحو المفاوض".





