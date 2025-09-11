Advertisement

عربي-دولي

روسيا: لا يمكن التفاوض بينما توجه إسرائيل السلاح نحو المفاوض

Lebanon 24
11-09-2025 | 16:34
قال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر يُعدّ "انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول".
وأشار نيبينزيا، في كلمته خلال جلسة المجلس، إلى أن "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة".
وأضاف: "نقدر الوساطة التي تقوم بها قطر لإنهاء حمام الدم في غزة وإطلاق سراح المحتجزين".

 
وشدد على أنه "لا يمكن التفاوض بينما توجه إسرائيل السلاح نحو المفاوض".


