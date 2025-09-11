Advertisement

عربي-دولي

"لست راضيا".. هكذا علّق ترامب على حادثة اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا

Lebanon 24
11-09-2025 | 23:22
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الخميس أن دخول مسيّرات روسية المجال الجوي لبولندا قد يكون حصل "من طريق الخطأ".
وتابع ترامب للصحافيين: "على أي حال، أنا لست راضيا عن أي شيء في هذا الوضع".

وكانت بولندا قد فرضت قيودا على الملاحة الجوية على طول حدودها الشرقية، بعد دخول أكثر من 10 مسيّرات روسية المجال الجوي للبلاد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البولندية أمس الخميس، نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة لبحث مسألة اختراق المسيرات الروسية المجال الجوي البولندي.

وتلقت بولندا دعما من حلفائها في حلف شمال الأطلسي في إسقاط الطائرات المسيرة، في سابقة يطلق خلالها أحد أعضاء التحالف العسكري الغربي النار خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت روسيا أنها لم تكن تنوي قصف أي أهداف في بولندا، وأنها لن تتطرق إلى مزيد من التفاصيل عن الحادث.

وقال قائد بارز في حلف شمال الأطلسي إنه لم يتضح بعد ما إذا كان توغل الطائرات المسيرة متعمدا ولكن الحادث أثار تساؤلات حيال جاهزية حلف "الناتو" لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة وأجج التوتر مع روسيا ودفع عددا من القادة الغربيين إلى السعي لفرض عقوبات جديدة على موسكو والتشكيك في التزامها بجهود السلام في أوكرانيا.(سكاي نيوز)
