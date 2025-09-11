28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"لست راضيا".. هكذا علّق ترامب على حادثة اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا
Lebanon 24
11-09-2025
|
23:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الخميس أن دخول مسيّرات روسية المجال الجوي لبولندا قد يكون حصل "من طريق الخطأ".
Advertisement
وتابع
ترامب
للصحافيين: "على أي حال، أنا لست راضيا عن أي شيء في هذا الوضع".
وكانت بولندا قد فرضت قيودا على الملاحة الجوية على طول حدودها الشرقية، بعد دخول أكثر من 10 مسيّرات روسية المجال الجوي للبلاد، بحسب ما نشرته
وكالة الأنباء
البولندية أمس الخميس، نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران.
ويجتمع
مجلس الأمن
الدولي اليوم الجمعة لبحث مسألة اختراق المسيرات الروسية المجال الجوي البولندي.
وتلقت بولندا دعما من حلفائها في حلف شمال الأطلسي في إسقاط الطائرات المسيرة، في سابقة يطلق خلالها أحد أعضاء التحالف العسكري
الغربي
النار خلال الحرب الروسية
الأوكرانية
.
وأكدت
روسيا
أنها لم تكن تنوي قصف أي أهداف في بولندا، وأنها لن تتطرق إلى مزيد من التفاصيل عن الحادث.
وقال قائد بارز في حلف شمال الأطلسي إنه لم يتضح بعد ما إذا كان توغل الطائرات المسيرة متعمدا ولكن الحادث أثار تساؤلات حيال جاهزية حلف "الناتو" لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة وأجج التوتر مع روسيا ودفع عددا من القادة الغربيين إلى السعي لفرض عقوبات جديدة على
موسكو
والتشكيك في التزامها بجهود السلام في
أوكرانيا
.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد اختراق المسيّرات الروسية أجواء بولندا.. هكذا علّق الناتو
Lebanon 24
بعد اختراق المسيّرات الروسية أجواء بولندا.. هكذا علّق الناتو
12/09/2025 10:02:22
12/09/2025 10:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تستدعي القائم بالأعمال الروسي على خلفية اختراق مسيّرات لمجالها الجوي
Lebanon 24
بولندا تستدعي القائم بالأعمال الروسي على خلفية اختراق مسيّرات لمجالها الجوي
12/09/2025 10:02:22
12/09/2025 10:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كالاس عن اختراق روسيا أجواء بولندا: بوتين يختبر وحدتنا
Lebanon 24
كالاس عن اختراق روسيا أجواء بولندا: بوتين يختبر وحدتنا
12/09/2025 10:02:22
12/09/2025 10:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: روسيا اخترقت أجواء بولندا والناتو يراقب
Lebanon 24
ترامب: روسيا اخترقت أجواء بولندا والناتو يراقب
12/09/2025 10:02:22
12/09/2025 10:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء
دونالد ترامب
مجلس الأمن
الأوكرانية
سكاي نيوز
أوكرانيا
دونالد
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تعاود إغلاق معبر كرم أبو سالم
Lebanon 24
إسرائيل تعاود إغلاق معبر كرم أبو سالم
02:49 | 2025-09-12
12/09/2025 02:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها الشرقية
Lebanon 24
بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها الشرقية
02:07 | 2025-09-12
12/09/2025 02:07:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب - 2025"
Lebanon 24
انطلاق المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب - 2025"
02:00 | 2025-09-12
12/09/2025 02:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إدانته.. محامو بولسونارو يعتزمون الطعن
Lebanon 24
بعد إدانته.. محامو بولسونارو يعتزمون الطعن
01:25 | 2025-09-12
12/09/2025 01:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول 2026.. رسوم ترامب الجمركية قد تدفع نحو مليون أميركي إلى الفقر!
Lebanon 24
بحلول 2026.. رسوم ترامب الجمركية قد تدفع نحو مليون أميركي إلى الفقر!
00:49 | 2025-09-12
12/09/2025 12:49:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
07:55 | 2025-09-11
11/09/2025 07:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
11:30 | 2025-09-11
11/09/2025 11:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
14:18 | 2025-09-11
11/09/2025 02:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
08:02 | 2025-09-11
11/09/2025 08:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
14:48 | 2025-09-11
11/09/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:49 | 2025-09-12
إسرائيل تعاود إغلاق معبر كرم أبو سالم
02:07 | 2025-09-12
بولندا تنشر 40 ألف جندي على حدودها الشرقية
02:00 | 2025-09-12
انطلاق المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب - 2025"
01:25 | 2025-09-12
بعد إدانته.. محامو بولسونارو يعتزمون الطعن
00:49 | 2025-09-12
بحلول 2026.. رسوم ترامب الجمركية قد تدفع نحو مليون أميركي إلى الفقر!
00:32 | 2025-09-12
عراقجي عن مخزون اليورانيوم المخصّب: كل موادنا تحت أنقاض المنشآت التي تعرّضت للقصف
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 10:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 10:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 10:02:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24