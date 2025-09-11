"لست راضيا".. هكذا علّق ترامب على حادثة اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا

Advertisement

قال الرئيس الأميركي أمس الخميس أن دخول مسيّرات روسية المجال الجوي لبولندا قد يكون حصل "من طريق الخطأ".وتابع للصحافيين: "على أي حال، أنا لست راضيا عن أي شيء في هذا الوضع".وكانت بولندا قد فرضت قيودا على الملاحة الجوية على طول حدودها الشرقية، بعد دخول أكثر من 10 مسيّرات روسية المجال الجوي للبلاد، بحسب ما نشرته البولندية أمس الخميس، نقلا عن متحدث باسم هيئة الطيران.ويجتمع الدولي اليوم الجمعة لبحث مسألة اختراق المسيرات الروسية المجال الجوي البولندي.وتلقت بولندا دعما من حلفائها في حلف شمال الأطلسي في إسقاط الطائرات المسيرة، في سابقة يطلق خلالها أحد أعضاء التحالف العسكري النار خلال الحرب الروسية .وأكدت أنها لم تكن تنوي قصف أي أهداف في بولندا، وأنها لن تتطرق إلى مزيد من التفاصيل عن الحادث.وقال قائد بارز في حلف شمال الأطلسي إنه لم يتضح بعد ما إذا كان توغل الطائرات المسيرة متعمدا ولكن الحادث أثار تساؤلات حيال جاهزية حلف "الناتو" لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة وأجج التوتر مع روسيا ودفع عددا من القادة الغربيين إلى السعي لفرض عقوبات جديدة على والتشكيك في التزامها بجهود السلام في .(سكاي نيوز)