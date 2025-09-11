مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يُهدد: سنتحرك ضد "قادة الإرهاب" أينما كانوا

Advertisement

قام مندوب لدى داني ، باتهام قطر بتوفيرها ملاذا للإرهابيين، مؤكدا أن بلاده ستتحرك ضد "قادة الإرهاب" أينما كانوا.وقال دانون أمس الخميس أمام إنه "لا حصانة للإرهابيين"، مضيفا أن "قادة في كانوا مدبري الإرهاب".وتابع: "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".وشدد على أن إسرائيل "ستلاحق الإرهاب في الأنفاق والفنادق".وأشار إلى أنه "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".وفي كلمته أكد دانون على أن "حماس ليست مستعجلة لإنهاء الحرب ولا تأبه بسكان غزة".وأوضح دانون أن "أسر الرهائن في غزة يعيشون معاناة يومية بسبب الأعمال الوحشية لحماس".وأكد أن إسرائيل "وافقت على مقترح لإنهاء الحرب في غزة ورفضته حماس".ودان مجلس الأمن الضربات التي تعرضت لها قطر، في إشارة الى استهداف إسرائيل قادة حماس في الدوحة، من دون أن يأتي على ذكر الدولة بالاسم.(سكاي نيوز)