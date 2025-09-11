Advertisement

عربي-دولي

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يُهدد: سنتحرك ضد "قادة الإرهاب" أينما كانوا

Lebanon 24
11-09-2025 | 23:36
قام مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، باتهام قطر بتوفيرها ملاذا للإرهابيين، مؤكدا أن بلاده ستتحرك ضد "قادة الإرهاب" أينما كانوا.
وقال دانون أمس الخميس أمام مجلس الأمن إنه "لا حصانة للإرهابيين"، مضيفا أن "قادة حماس في الدوحة كانوا مدبري الإرهاب".

وتابع: "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".

وشدد على أن إسرائيل "ستلاحق الإرهاب في الأنفاق والفنادق".

وأشار إلى أنه "على قطر إدانة ممارسات حماس وطرد عناصرها".

وفي كلمته أكد دانون على أن "حماس ليست مستعجلة لإنهاء الحرب ولا تأبه بسكان غزة".

وأوضح دانون أن "أسر الرهائن في غزة يعيشون معاناة يومية بسبب الأعمال الوحشية لحماس".

وأكد أن إسرائيل "وافقت على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة ورفضته حماس".

ودان مجلس الأمن الضربات التي تعرضت لها قطر، في إشارة الى استهداف إسرائيل قادة حماس في الدوحة، من دون أن يأتي على ذكر الدولة العبرية بالاسم.(سكاي نيوز)

02:49 | 2025-09-12
02:07 | 2025-09-12
02:00 | 2025-09-12
01:25 | 2025-09-12
00:49 | 2025-09-12
00:32 | 2025-09-12
