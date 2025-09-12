بحلول 2026.. رسوم ترامب الجمركية قد تدفع نحو مليون أميركي إلى الفقر!

Advertisement

حذّرت دراسة صادرة عن مختبر الميزانية في جامعة ييل، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي قد تؤدي إلى إفقار ما يقارب 875 ألف شخص إذا استمرت بالوتيرة الحالية، مع ارتفاع معدل الفقر من 10.4% إلى 10.7%.التقرير أوضح أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر تضررًا، لأنها تنفق نسبة أكبر من ميزانياتها على السلع الأساسية المستوردة مثل الملابس والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والتي تتأثر مباشرة بالرسوم الجمركية. وأشار إلى أن هذه الأسر تعيش بالفعل على دخل يومي محدود يجعلها غير قادرة على تحمل زيادات إضافية في الأسعار.وبحسب الدراسة، فإن استخدام مقياس الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار المساعدات الحكومية والتكاليف المعيشية، يكشف أن الرسوم قد تدفع 650 ألف أميركي إضافي إلى الفقر عام 2026، بينهم 150 ألف طفل، لترتفع نسبة الفقر من 12% إلى 12.2%.في المقابل، ترى بعض الأصوات الاقتصادية أن الرسوم قد تدعم على المدى النمو المحلي وفرص العمل، مما قد يخفف من آثارها السلبية. غير أن اقتصاديين حذروا من أنها قد تعيد إشعال موجة تضخمية جديدة.سياسيًا، انتقد الدراسة، إذ اعتبر المتحدث كوش ديساي أن خبراء ييل أخطأوا في تقديراتهم خلال فترة كما في عهد ، مشيرًا إلى أن سياسات ترامب السابقة من رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية، ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي وتراجع تاريخي في فجوة .يُذكر أن متوسط الرسوم الجمركية في عهد ترامب بلغ 17.4%، وهو الأعلى منذ عام 1935. ومع أن وافقت مؤخرًا على مراجعة حكم قضائي اعتبر أن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض هذه الرسوم، فإن مستقبلها لا يزال غير محسوم، ما يضع ملايين أمام حالة من اللايقين الاقتصادي والاجتماعي. (روسيا اليوم)