عربي-دولي

انطلاق المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب - 2025"

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:00
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن انطلاق المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب-2025".
وبحسب الوزارة، فإن هذه التدريبات ستكون المرحلة النهائية للتدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين في عام 2025. كما تهدف إلى تحسين مهارات القادة، وهيئات الأركان، ومستوى التفاعل والتدريب الميداني للمجموعات الإقليمية والحليفة، في تنفيذ المهام المشتركة للحفاظ على السلام وحماية المصالح وضمان الأمن العسكري، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.

ومن المقرر أيضًا خلال المناورات التدرب على إدارة المجموعات العسكرية الإقليمية والحليفة، في تحديد مواقع العدوان على دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، وخيارات العمل المشترك المختلفة لتحييد التهديدات واستقرار الوضع على حدودها.

وتركز المرحلة الأولى من المناورات الاستراتيجية المشتركة، على إدارة التشكيلات والوحدات العسكرية في صد العدوان على دولة الاتحاد، وتنظيم التفاعل وجميع أنواع الدعم لتحقيق مهامها المقصودة . بينما سيتضمن المحتوى الرئيسي للمرحلة الثانية، توجيه القوى العسكرية لاستعادة وحدة أراضي دولة الاتحاد، وهزيمة العدو، بما في ذلك بمشاركة مجموعة تحالف من قوات من الدول الصديقة، بحسب البيان.

وستجري هذه المناورات في ميادين التدريب على أراضي جمهوريتي بيلاروس وروسيا وكذلك في مياه بحر البلطيق وبحر بارنتس. (روسيا اليوم)
