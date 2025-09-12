انطلاق المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب - 2025"

Advertisement

أعلنت ، عن انطلاق المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة "الغرب-2025".وبحسب الوزارة، فإن هذه التدريبات ستكون المرحلة النهائية للتدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين في عام 2025. كما تهدف إلى تحسين مهارات ، وهيئات الأركان، ومستوى التفاعل والتدريب الميداني للمجموعات الإقليمية والحليفة، في تنفيذ المهام المشتركة للحفاظ على السلام وحماية المصالح وضمان الأمن العسكري، حسبما ذكرت .ومن المقرر أيضًا خلال المناورات التدرب على إدارة المجموعات العسكرية الإقليمية والحليفة، في تحديد مواقع العدوان على (روسيا وبيلاروس)، وخيارات العمل المشترك المختلفة لتحييد التهديدات واستقرار الوضع على حدودها.وتركز المرحلة الأولى من المناورات الاستراتيجية المشتركة، على إدارة التشكيلات والوحدات العسكرية في صد العدوان على دولة الاتحاد، وتنظيم التفاعل وجميع أنواع الدعم لتحقيق مهامها المقصودة . بينما سيتضمن المحتوى للمرحلة الثانية، توجيه القوى العسكرية لاستعادة وحدة أراضي دولة الاتحاد، وهزيمة العدو، بما في ذلك بمشاركة مجموعة تحالف من قوات من الدول الصديقة، بحسب البيان.وستجري هذه المناورات في ميادين التدريب على أراضي جمهوريتي بيلاروس وروسيا وكذلك في مياه وبحر بارنتس. (روسيا اليوم)