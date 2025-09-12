Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تعاود إغلاق معبر كرم أبو سالم

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:49
عاودت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. 
كما واصلت السلطات الإسرائيلية تعنتها ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني.

يشار إلى أنه تم إدخال 4586 شاحنة مساعدات على مدار 7 أسابيع من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.(سكاي نيوز)





