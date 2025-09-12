Advertisement

كاميرا ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك (صور)

Lebanon 24
12-09-2025 | 03:10
تداولت وسائل إعلام أميركية مقطع فيديو يُظهر المشتبه به في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، وهو يسير في شارع سكني بمدينة أوريم بولاية يوتا قبل أن يتجه نحو حرم جامعة "يوتا فالي"، حيث كان كيرك يلقي كلمة لحظة الهجوم.
ويظهر الفيديو الرجل مرتديًا ملابس سوداء وقبعة، وهو يسير بشكل غير متزن عند الساعة 11:49 صباحًا، قبل وصوله إلى الجامعة الساعة 11:52 صباحًا. ووقع إطلاق النار على كيرك بعد حوالي 37 دقيقة، أي عند الساعة 12:29 ظهرًا.
 
وأظهرت كاميرات المراقبة الطلاب يغادرون بهدوء أثناء عملية الإجلاء، فيما شوهد المشتبه به يركض في فناء خلفي غير معبّد. ووفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، كان المشتبه به يحمل بندقية Mauser .30-06 أسفل ملابسه، وهو السلاح الذي عُثر عليه لاحقًا في منطقة مشجرة قريبة.

كما بثت وسائل إعلام أميركية مقطعًا يظهر رجال الأمن وهم يمشطون المنطقة نفسها، فيما نشرت إدارة السلامة العامة بولاية يوتا صورًا جديدة للمشتبه به. وأكد FBI أن مقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة تعد دليلاً محورياً في التحقيق، ودعت السلطات المواطنين لتقديم أي معلومات قد تساعد في القبض على مطلق النار.
