عربي-دولي

تركيا.. القبض على 161 شخصاً يُشتبه بانتمائهم لـ"داعش"

Lebanon 24
12-09-2025 | 04:43
أوقفت السلطات التركية أكثر من 100 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي السياق، قال وزير الداخلية التركي على يرلي قايا إنه "على مدار الأسبوع الماضي، جرى توقيف 161 شخصاً كانوا ناشطين في التنظيم وقدموا دعماً مالياً".
 
 
وأوضح قايا إنه ألقي القبض على الموقوفين في 38 محافظة من أصل 81 محافظة تركية، بما في ذلك العاصمة أنقرة واسطنبول.
 
 
كذلك، قال يرلي قايا إنه جرى ضبط أسلحة غير مرخصة ووثائق داعشية ومواد رقمية في المداهمات.
 

ونفذ داعش هجمات عدة على تركيا على مدار العقد الماضي، بما في ذلك قصف مزدوج على مسيرة سياسية في 2015 الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص في أكثر هجوم إرهابي فتكا في البلاد.
