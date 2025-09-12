أوقفت السلطات أكثر من 100 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي السياق، قال على إنه "على مدار الأسبوع الماضي، جرى توقيف 161 شخصاً كانوا ناشطين في التنظيم وقدموا دعماً مالياً".

وأوضح قايا إنه ألقي القبض على الموقوفين في 38 محافظة من أصل 81 محافظة تركية، بما في ذلك العاصمة واسطنبول.

كذلك، قال يرلي قايا إنه جرى ضبط أسلحة غير مرخصة ووثائق داعشية ومواد رقمية في المداهمات.

