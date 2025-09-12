Advertisement

عربي-دولي

الأمير هاري في أوكرانيا بزيارة مُفاجئة

Lebanon 24
12-09-2025 | 04:56
في زيارة مفاجئة، وصل الأمير البريطاني هاري، اليوم الجمعة إلى أوكرانيا لدعم الجنود المصابين.
وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الأمير البلاد وهي بين الدول التي تتنافس لاستضافة دورة ألعاب إنفيكتوس خلال 4 سنوات.

يشار إلى أن إنفيكتوس حدث رياضي أسسه الأمير هاري، يشبه دورة الألعاب البارالمبية، للجنود والمحاربين القدامى المصابين والمرضى.   

وأكد ممثلو هاري نبأ وصول الأمير.

وقال هاري لصحيفة "الغارديان" على متن أحد قطارات النوم متجها إلى العاصمة كييف: "لا يمكننا وقف الحرب ولكن ما بإمكاننا فعله هو بذل كل ما في وسعنا لمساعدة عملية التعافي".(سكاي نيوز)
 
