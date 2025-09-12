الأمير هاري في أوكرانيا بزيارة مُفاجئة

Advertisement

في زيارة مفاجئة، وصل الأمير هاري، اليوم الجمعة إلى لدعم الجنود المصابين.وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الأمير البلاد وهي بين الدول التي تتنافس لاستضافة دورة ألعاب إنفيكتوس خلال 4 سنوات.يشار إلى أن إنفيكتوس حدث أسسه الأمير هاري، يشبه دورة الألعاب البارالمبية، للجنود والمحاربين القدامى المصابين والمرضى.وأكد ممثلو هاري نبأ وصول الأمير.لصحيفة "الغارديان" على متن أحد قطارات النوم متجها إلى العاصمة : "لا يمكننا وقف الحرب ولكن ما بإمكاننا فعله هو بذل كل ما في وسعنا لمساعدة عملية التعافي".(سكاي نيوز)