بسبب لباس البحر.. إغلاق منتجع سياحيّ في سوريا (فيديو)

مصادر محلية: بعد تداول مقاطع فيديو للحفلات السياحية في منتجع “X Beach” على شاطئ وادي قنديل باللاذقية والتي أظهرت "عدم الاحتشام باللباس والاختلاط". أغلقت السلطات الأمنية في #اللاذقية المنتجع وشمعته بحجة وجود مشاكل تشغيلية وأنه غير مرخص ويقدم المشروبات الروحية.#سوريا pic.twitter.com/KGqrihhZl2
— جهينة نيوز (@jouhinanewssy) September 11, 2025
