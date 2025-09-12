Advertisement

عربي-دولي

بسبب لباس البحر.. إغلاق منتجع سياحيّ في سوريا (فيديو)

Lebanon 24
12-09-2025 | 05:07
بعد تداول فيديو لأشخاص بلباس البحر، أقفلت السلطات السورية منتجع "إكس بيتش" السياحيّ في وادي قنديل في مدينة اللاذقية الساحلية.
ويشتهر المنتجع بإقامة حفلات صاخبة، وقد أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، بسبب "عدم ارتداء لباس محتشم والاختلاط".
أما رئيس الوحدات الإداريّة في اللاذقية، فقال إنّ "سبب إغلاق المنتجع هو عدم وجود أيّ تراخيص من الإدارة المحلية ومن وزارة السياحة". (ارم نيوز)
 
 
