بسبب لباس البحر.. إغلاق منتجع سياحيّ في سوريا (فيديو)

بعد تداول فيديو لأشخاص بلباس البحر، أقفلت السلطات منتجع "إكس بيتش" السياحيّ في وادي قنديل في مدينة الساحلية.

ويشتهر المنتجع بإقامة حفلات صاخبة، وقد أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، بسبب "عدم ارتداء لباس محتشم والاختلاط".

أما رئيس الوحدات الإداريّة في اللاذقية، فقال إنّ "سبب إغلاق المنتجع هو عدم وجود أيّ تراخيص من ومن ". (ارم نيوز)