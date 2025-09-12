بالأسماء... إليكم قائمة بالدول الأكثر فقراً في العالم

ذكر موقع " "، أنّ مجلة "غلوبال فايننس" نشرت قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم.

Advertisement

وبحسب المجلة جاء ترتيب الدول الأكثر فقراً في العالم على الشكل التالي:

-

– بوروندي

- إفريقيا الوسطى

– اليمن

– موزمبيق

– مالاوي

- جمهورية

–

– ليبيريا.

- مدغشقر

وأشار التقرير إلى أنّ 3 دول أخرى هي وأفغانستان وإريتريا، كانت مرشحة بقوة لنيل "لقب" أفقر دولة، لكن عدم استقرارها السياسي وانتشار الصراعات فيها حال دون جمع بيانات دقيقة لتقييم وضعها الاقتصادي بشكل موثوق. (روسيا اليوم)