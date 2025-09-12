Advertisement

إقتصاد

بالأسماء... إليكم قائمة بالدول الأكثر فقراً في العالم

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1415991-638932767970996757.jpg
Doc-P-1415991-638932767970996757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مجلة "غلوبال فايننس" نشرت قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم.
Advertisement
 
 
وبحسب المجلة جاء ترتيب الدول الأكثر فقراً في العالم على الشكل التالي:
 
 
 
– بوروندي
 
- جمهورية إفريقيا الوسطى
 
– اليمن
 
– موزمبيق
 
– مالاوي
 
 
 
– ليبيريا.
 
- مدغشقر
 
 
وأشار التقرير إلى أنّ 3 دول أخرى هي سوريا وأفغانستان وإريتريا، كانت مرشحة بقوة لنيل "لقب" أفقر دولة، لكن عدم استقرارها السياسي وانتشار الصراعات فيها حال دون جمع بيانات دقيقة لتقييم وضعها الاقتصادي بشكل موثوق. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. إليكم قائمة بالدول الـ10 الأكثر استهلاكاً للنفط
lebanon 24
12/09/2025 22:06:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء… إليكم قائمة أغلى 5 لاعبين من حيث القيمة السوقية في العالم
lebanon 24
12/09/2025 22:06:18 Lebanon 24 Lebanon 24
صلاح يقتحم قائمة الـ15 الأكثر شهرة في العالم 2025
lebanon 24
12/09/2025 22:06:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... إليكم الدول التي اعترفت رسميًا بدولة فلسطين
lebanon 24
12/09/2025 22:06:18 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

جنوب السودان

روسيا اليوم

الديمقراطية

الديمقراطي

أفغانستان

ديمقراطي

السودان

الصومال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:25 | 2025-09-12
14:05 | 2025-09-12
13:34 | 2025-09-12
13:20 | 2025-09-12
13:00 | 2025-09-12
12:47 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24