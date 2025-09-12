أميركا تشكك في اتفاق الوكالة الذرية مع طهران

بعد إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي التوصّل إلى اتفاق مع الايراني عباس عراقجي في القاهرة، وتوقيع اتفاقية تعيد عمل المفتشين الدوليين الى المنشآت النووية ، بدا أن الأزمة بين من جهة، والولايات المتحدة والأوروبيين من جهة في طريق الحلّ.

إلا أن تفاصيل الاتفاق تبقي الكثير من الأمور معلّقة بين طهران والوكالة، فيما لا تبدو مرتاحة إلى النتيجة. إذ قال متحدث باسم الأميركية في تصريحات للعربية إن "تنتظر التفاصيل".



كما شدّد المتحدّث على أن المطلوب "هو كلام مسنود بالخطوات الملموسة من قبل ‘يران وليس التحركات المسرحية".

وتطالب واشنطن طهران باتخاذ خطوات عدة تبدأ بالتعاون الكامل مع الوكالة الذرية والتجاوب مع المطالب التي وردت في تقرير الوكالة الصادر في حزيران الماضي، فضلا عن التخلّي عن كميات اليورانيوم المخصّب لديها. كما تطالب كل من أميركا والوكالة الدولية إيران بالكشف عن النشاطات السابقة، التي تؤكّد أنها قامت بأعمال البحث والتخصيب المخصصة للإنتاج العسكري وليس المدني.

إلا أن الأسابيع الحالية والمقبلة ستشكل مفترقاً للعلاقات بين طهران من جهة، والأوروبيين والأميركيين من جهة أخرى. إذ يلوّح الأوروبيون بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران ان لم تتجاوب مع مطالبهم ومطالب الوكالة الذرية.



فيما يرى الأميركيون أن "امتناع طهران منذ زمن طويل عن الالتزام بواجباتها في الشأن النووي هو ما دفع مجموعة الثلاثة"، أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا " بدعم من الولايات المتحدة الى إعادة فرض هذه العقوبات".

وتبدو الولايات المتحدة مصرّة على تطبيق سياسة الضغط القصوى، والوصول الى حلّ سياسي قبل أن تنتهي هذه المهلة، أي السنة، وقبل أن تتمكن طهران من العودة إلى تشغيل البرنامج النووي.