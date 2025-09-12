Advertisement

"تصيد احتياليّ".. "عملية سيبرانية" تستهدف ممثلين إسرائيليين!

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:00
Doc-P-1416020-638932800936737363.jpg
Doc-P-1416020-638932800936737363.jpg photos 0
كشف القناة الـ"12" الإسرائيلية في تقريرٍ جديد أنّ عشرات الممثلين الإسرائيليين وقعوا ضحية محاولة تصيد الكتروني متطورة، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية.
وأشارت الهيئة، بحسب القناة، إلى أنَّ هذا النمط من الهجمات يزداد انتشاراً، وهو عبارة عن تصيد احتيالي مُستهدف يستهدف جمهورًا مُحددًا ويستغل ثقتهم.

وذكرت القناة أن الهجوم حصل من خلال رسائل بريد الكتروني تم إرسالها إلى الممثلين تحت غطاء المشاركة في تجارب أداء لفيلم جديد لمُخرج معروف، وأضافت: "لقد طُلب في الرسائل من المستلمين إرسال مقاطع فيديو لتجارب الأداء، إلى جانب معلومات شخصية حساسة – من بينها صور بطاقة الهوية وجواز السفر وعنوان السكن".
القناة كشفت أن عشرات الممثلين الذين وقعوا في الفخ أرسلوا معلوماتهم الشخصية، فيما تلقى بعضهم لاحقاً رسائل تهديد نُسبت فيها العملية إلى جهات مرتبطة بإيران، وذلك في محاولة لممارسة ضغط نفسيّ عليهم.
وأوضح التقرير أن مسؤولي الهيئة قدموا توصيات للممثلين المتضررين من بينها الإسراع باستبدال وثائق الهوية في دائرة السكان، تغيير كلمات المرور وتفعيل المصادقة الثنائية في كلّ حساب ممكن في شبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من أي نشاط غير مألوف في الحسابات المصرفية، وإبلاغ البنك وشركات بطاقات الائتمان.
 
 
كذلك، دعت الهيئة جميع من أرسلوا وثائق شخصية إلى إبلاغ "الهيئة الوطنية الرقمية" وتجنب إرسال معلومات حساسة من خلال رسائل بريد الكتروني مشبوهة في أي حال من الأحوال حتى لو بدا أنها قد تم إرسالها من عنوان مألوف. (رصد لبنان24)
 

 
 
 

